Incubator performant pentru salvarea prematurilor

Incidenţa prematurilor în ţara noastră nu este deloc de neglijat, atrag atenţia specialiştii. Ţara noastră se menţine pe primul loc în UE, cu o rată a mortalităţii infantile de 9,4 la o mie de copii născuţi vii în 2011, cauza principală fiind naşterile premature. În Constanţa, rata mortalităţii infantile este de 10,5 la mie, peste media înregistrată în ţara noastră. Tot mai multe mame, unele copile de nici 14 ani, fără nicio educaţie medicală, care nu calcă măcar o dată la medic, aduc pe lume prematuri de câteva sute de grame. Vieţile copiilor sunt în mâinile medicilor. Nici ei, însă, nu pot face mare lucru fără dotările necesare, indiferent cât de buni profesionişti sunt. Aşa că vieţile lor sunt pierdute. Potrivit datelor statistice, o treime dintre decesele la nivel UE înregistrate pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mame şi copii şi dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante. Un asemenea program a fost dezvoltat şi de organizaţia „Salvaţi Copiii”. Până în prezent au fost dotate 15 maternităţi/secţii neonatologie, a anunţat organizaţia, investiţiile putând fi posibile în urma mai multor acţiuni de strângere de fonduri - inclusiv redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit, sub umbrela campaniei „Bun venit pe lume”. Valoarea totală este de 1.090.000 de lei.

DOTARE ŞI LA SCJU „Salvaţi Copiii” a dotat, ieri, secţia de neonatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa „Sf. Apostol Andrei” cu un incubator pentru terapie intensivă în valoare de 10.044 de euro, acţiune ce face parte din programul naţional de reducere a mortalităţii infantile din România, „Fiecare copil contează!”. În SCJU au venit pe lume, anul trecut, 3.166 de copii, din care 701 s-au născut înainte de termen şi au necesitat îngrijiri speciale în secţia de terapie intensivă.

ÎNGRIJIREA NEONATALĂ „Nou-născutul prematur se adaptează cu dificultate la mediul extrauterin, incluzând respiraţia, circulaţia, digestia, excreţia sau reglarea temperaturii corpului. Îngrijirea neonatală suplineşte aceste funcţii, iar incubatorul este locul care asigură temperatura constantă a corpului, izolarea fonică, apărarea contra alergenilor şi microbilor. Este un mediu în care nou-născutul prematur ar trebui să se simtă aproape ca în uterul mamei. Mulţumim organizaţiei pentru această dotare”, a declarat şeful secţiei de neonatologie a SCJU, dr. Livia Frăţiman. Ambasadorul campaniei „Bun venit pe lume”, Amalia Năstase, prezentă la Constanţa, a subliniat importanţa dotării maternităţilor, dar şi dezvoltarea programelor de educaţie în rândul gravidelor. Ea vrea ca dotările să continue, dar pentru asta a cerut sprijinul societăţii. „Am convingerea că în cele patru zile care au rămas disponibile pentru facilitatea 2%, tot mai mulţi constănţeni vor susţine această campanie de dotare a maternităţilor. Paşii sunt foarte simpli: accesaţi site-ul Organizaţiei „Salvaţi Copiii” (www.salvaticopiii.ro) şi descărcaţi formularul precompletat pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit. Anul acesta nu este nevoie nici de fişa fiscală, nici de copie după buletin pentru a ne susţine. Depuneţi acest formular, personal sau prin poştă, la administraţia financiară de care aparţineţi şi astfel aveţi convingerea că aţi investit în viaţa copiilor!”, a completat Amalia Năstase. Preşedintele executiv „Salvaţi Copiii”, Gabriela Alexandrescu, de asemenea la SCJU Constanţa, este convinsă că, împreună cu societatea, pot fi schimbate statisticile care fac referire la mortalitatea infantilă. „1900 de bebeluşi mai mici de un an pierd lupta cu viaţa în fiecare an, adică unul la fiecare cinci ore. Prin campania de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit, oricine poate să sprijine acţiunile „Salvaţi Copiii”, cu gândul că niciun bebeluş nu trebuie să moară”, a spus oficialul. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a mulţumit organizaţiei, dorind că menţioneze că cei care au astfel de iniţiative devin parte a societăţii româneşti. În decembrie anul trecut, la Constanţa, la City Park Mall a fost desfăşurată campania de colectare de fonduri, prin vânzarea unor hăinuţe pentru nou-născuţi cu mesajul „Bun venit pe lume”.

Campania „Bun venit pe lume” face parte dintr-un program complex - „Fiecare copil contează”. Acest program, cuprins în campania mondială Every One, derulată de Save the Children Internaţional, iniţiat de „Salvaţi Copiii” România şi susţinut de GSK (GlaxoSmithKline România) şi de Dettol - Reckitt Benckiser România - îşi propune diminuarea cu 15% a mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor sub cinci ani, în perioada 2010 - 2015.