Pentru o bătrână de 74 de ani din localitatea constănţeană Techirghiol, viaţa a devenit un coşmar. Anica Puia, de 74 de ani, locuieşte la etajul al treilea al unui bloc situat la nr. 2 pe strada Pescăruş, din Techirghiol. Îngrijoraţi de faptul că nu au mai văzut-o ieşind din casă de la Crăciun, vecinii femeii au apelat la mass-media, în speranţa că situaţia acesteia se va îmbunătăţi. „Stă încuiată în casă. Nu ştim dacă are ce mânca sau dacă este bine”, a spus o vecină care a dorit să-şi păstreze anonimatul. Potrivit vecinilor, fata femeii este internată în spital, cu fractură de bazin, Anica aflându-se în grija unui nepot. Din păcate, se pare că vizitele nepotului sunt foarte rare, în majoritatea timpului bătrâna, care ar suferi de o boală psihică, stând încuiată în apartament. „I se poate întâmpla orice, iar noi nu putem face nimic pentru a interveni. Am cerut nepotului să ne dea o cheie ca să o putem ajuta când are nevoie, dar a refuzat”, a spus aceeaşi vecină. Atunci când singurătatea devine insuportabilă sau când are nevoie de ajutor, Anica iese pe balcon, plânsul ei fiind un motiv în plus de îngrijorare pentru vecini. Membrii familiei Anicăi nu au putut fi găsiţi pentru a-şi prezenta punctul de vedere. Alertaţi de reporterii Neptun TV, poliţiştii au demarat o anchetă în acest caz. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, vecinii au apelat la forţele de ordine în decembrie 2010, după ce, timp de mai multe zile, nu au auzit nicio mişcare în apartamentul Anicăi. În urma investigaţiilor, s-a descoperit că bătrâna era acasă la fiica sa.