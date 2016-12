Indemnizaţia pentru creşterea copilului, din nou în discuţie

Majorarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului ar putea fi aplicată de la sfârşitul acestui an, din noiembrie sau decembrie, a anunţat ministrul de finanţe Florin Georgescu, la Camera Deputaţilor, precizând că nu au fost făcute încă toate calculele în acest sens. „E o opţiune în acest sens. Trebuie să facem calculele cu colegii de la Ministerul Muncii. S-ar putea ca, în cadrul resurselor bugetare disponibile pentru acest an, să se găsească sumele necesare. Nu am reprezentarea exactă a sumelor necesare”, a declarat Florin Georgescu. Întrebat dacă măsura se va aplica de la 1 ianuarie 2013, Georgescu a răspuns că „se poate aplica şi de la finele acestui an o lună, două, depinde de sume şi în funcţie de calculele elaborate de specialişti”. Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a propus recent ca indemnizaţia pentru creşterea copilului să fie majorată de la 75%, la 85% din venitul mediu brut anual. La mijlocul anului 2010, Guvernul Boc a redus cu 15% indemnizaţia pentru mame, la 65% din salariu.