Indemnizaţia pentru creşterea copilului va reveni la 85%

Indemnizaţia pentru creşterea copilului va reveni la nivelul anterior, de 85% din salariu, după ce legislaţia care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială va fi modificată de către Parlament, în sesiunea din toamnă, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu. “În legătură cu indemnizaţia pentru mame, aceasta a intrat în acea convenţie pe care am făcut-o atunci când am spus că reîntregim sumele care au fost tăiate în 2010. Nu s-a făcut încă deoarece a fost o conjunctură nefavorabilă pentru mame: au fost aprobate acele tăieri printr-un act normativ şi pe acesta nu-l putem modifica decât în toamnă, când începe sesiunea parlamentară”, a afirmat ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Propunerea de modificare se referă la majorarea cuantumului indemnizaţiei de la 75% cât este în prezent la 85%, cu păstrarea pragurilor existente, respectiv nu mai mult de 3.400 lei - în cazul în care se optează pentru varianta de un an de concediu şi nu mai mult de 1.200 lei în cazul variantei de doi ani de concediu.