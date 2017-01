Indemnizaţia pentru persoanele persecutate etnic s-ar putea dubla

Senatorii au adoptat, cu amendamente propuse de Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, o propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940, pînă la 6 martie 1945, din motive etnice. Potrivit propunerii legislative adoptate de senatori, persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România de la 6 septembrie 1940 pînă la 6 martie 1945 ar putea să primească o indemnizaţie dublată, de la 100, la 200 de lei, începînd cu luna decembrie 2010. Iniţiatori ai acestei propuneri legislative sînt trei deputaţi aparţinînd grupului minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, Miron Ignat, Niculae Mircovici şi Aurel Vainer. Iniţiativa primise iniţial un raport de respingere din partea membrilor comisiei sesizate în fond. În decizia luată, comisia ţinuse cont de punctul de vedere al Guvernului, care informase Parlamentul că majorarea indemnizaţiilor la nivelul celor acordate persoanelor persecutate din motive politice, respectiv 200 lei pentru fiecare an de persecuţie, potrivit estimărilor, în condiţiile anului 2009, ar fi determinat influenţe financiare lunare suplimentare de circa 34,95 milioane de lei, respectiv de circa 419,4 milioane de lei la nivelul unui an, reprezentînd 0,06 la sută din PIB. Plenul a decis însă retrimiterea iniţiativei legislative la Comisia pentru muncă, în vederea întocmirii unui raport suplimentar. Astfel, membrii comisiei au hotărt să modifice prevederile propuse de iniţiatori, astfel încît drepturile să fie acordate începînd cu data de 1 decembrie 2010. Ei au argumentat că astfel se dă posibilitatea Guvernului să-şi stabilească toate cheltuielile suplimentare pe care le presupune aplicarea acestei iniţiative, în proiectul de buget pe anul 2010, fără însă a afecta considerabil acest buget, fiind vorba doar de o lună de aplicare. Iniţiativa legislativă, care are caracter ordinar, urmează să fie dezbătută de Camera Deputaţilor, care este Cameră decizională.