Indemnizaţii în loc de pensii speciale pentru aviatori

Comisia Europeană (CE) și Fondul Monetar Internațional (FMI) nu susțin acordarea de pensii speciale aviatorilor, potrivit premierului Victor Ponta, care a declarat, ieri, că Guvernul va găsi o soluţie pentru acordarea de indemnizații, așa cum a fost cazul militarilor și diplomaților. "Problema este în felul următor: domnul Boc le-a tăiat pensiile și la militari, și la diplomați, și la aviatori, și la grefieri. La militari și la diplomați noi nu am revenit la pensiile speciale, CE și FMI nu sunt de acord să revenim la pensii speciale. Am acordat niște indemnizații prin care recunoaștem rolul lor. La fel vrem să facem și la aviatori, și la grefieri. În zona reprezentanților personalului navigant nu sunt de acord cu acest lucru, spun că ei vor să revină la pensia specială și, cu tot respectul pe care îl am pentru cei care fac această meserie destul de dificilă, nu putem să revenim la pensii speciale", a spus Ponta într-o conferință de presă la Ministerul Muncii. El speră ca Guvernul să se înțeleagă cu reprezentanții personalului navigant, iar dacă acest lucru se va întâmpla, legea care prevede aceste drepturi va trece prin Parlament în septembrie. "Dacă revenim la pensiile speciale, o să deschidem o cutie a Pandorei. Sunt foarte mulți care vor pensii speciale și mai e ceva, lăsăm și anumite abuzuri. Știți că își făceau salariul în ultimele trei luni, pe la ROMATSA sau prin alte părți, sute de milioane și după aia plăteam sute de milioane pensii. Ideea este, totuși, de a păstra un echilibru între ceea ce dăm înapoi și oamenii ăștia merită să dăm înapoi, pentru că acum au niște pensii foarte mici și între ceea ce se cere chiar să ne reîntoarcem cu tot nu se poate. Diferența de bani între indemnizație și pensia specială nu este semnificativă", a menționat premierul.