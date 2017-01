Indemnizaţii majorate pentru persoanele cu handicap

După ce a majorat indemnizaţiile pentru copiii de pînă la trei ani şi alocaţiile minorilor daţi în plasament, Executivul a hotărît să mai adauge cîţiva lei în plus la sumele cuvenite persoanelor cu handicap. Prin modificarea Legii 448/2006, adulţii cu dizabiltăţi beneficiază de indemnizaţii lunare cuprinse între 147 şi 179 de lei, în funcţie de gradul de încadrare a handicapului. În acelaşi timp, legislaţia în vigoare prevede şi stabilirea unui buget lunar complementar, indiferent dacă beneficiarii mai au şi alte surse de venituri. Stabilite la un nivel de 80 de lei pentru persoanele cu handicap grav, 60 de lei în cazul celui accentuat şi 30 de lei dacă este vorba doar despre adulţi cu handicap mediu, aceste sume vor ajunge în posesia beneficiarilor odată cu indemnizaţia lunară. Potrivit reprezentanţilor Agenţiei Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, beneficiază de buget complementar lunar şi familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat sau mediu, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere sau întreţinere. Tot din acest an, abonamentul telefonic, taxa radio-tv şi la curent electric pentru nevăzătorii cu handicap grav este suportată de beneficiari, din bugetul personal complementar. O altă noutate pe care o aduce Legea 448 se referă la adulţii cu handicap grav sau accentuat care nu dispun de spaţii de locuit, nu realizează venituri sau acestea sînt mai mici sau egale cu salariul mediu pe economie. În aceste situaţii, beneficiarii vor fi ajutaţi de asistenţi profesionişti în realizarea activităţilor zilnice. Totuşi, pentru a solicita drepturile stabilite prin lege, beneficiarii trebuie să depună la Direcţiile Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului un dosar care să cuprindă certificatul de handicap, actele de identitate, cupoanele de pensie sau adeverinţele de salariaţi, dar şi cereri prin care dovedesc că nu primesc alocaţii de stat pentru copii.