Indemnizaţiile directorilor din companiile de stat vor fi plafonate şi la anul!

Premierul Victor Ponta a anunţat că indemnizaţiile directorilor din companiile de stat vor fi plafonate şi anul viitor. El a asigurat că măsura va fi adoptată în următoarea şedinţă de Guvern, din 27 decembrie, dacă nu a fost cuprinsă într-un act normativ aprobat deja de către Executiv. \"Dacă nu mă înşel este deja în ordonanţa pe care am dat-o săptămâna trecută. Dacă mi-a scăpat, sigur intră (în şedinţa următoare a Guvernului - n.r.), că nu ia nimeni mai mulţi bani de la 1 ianuarie, pentru că nu avem în buget şi nici n-am în intenţie în ceea ce priveşte salariile din companiile de stat\", a precizat premierul. Reamintim că, în 2009, Guvernul a hotărât ca indemnizaţiile membrilor Consiliilor de Administraţie din companiile de stat şi regiile autonome să fie reduse drastic, la un nivel de 1% din salariul directorilor acestor societăţi. În acelaşi timp, salariile directorilor de companii de stat au fost diminuate la nivelul indemnizaţiei unui secretar de stat, de la 20.000-28.000 lei la 4.800 lei. Ulterior, Guvernul a decis că această plafonare va fi menţinută şi în anii următori, respectiv 2010 şi 2011. La finalul anului trecut, Executivul a decis să prelungească şi pentru acest an perioada de plafonare a indemnizaţiilor acordate directorilor generali din companiile de stat la nivelul remuneraţiei unui secretar de stat, de la 20.000-28.000 lei la 4.800 lei. Decizia nu a vizat însă şi remuneraţia angajaţilor aflaţi în organigramă sub directorii generali, astfel că s-a ajuns la cazuri în care salariile acestora sunt mai mari decât cele plafonate ale directorilor generali. În vară, premierul Ponta a anunţat că salariile directorilor din companiile de stat vor fi limitate la nivelul veniturilor directorului general sau al managerului, deoarece există cazuri în care remuneraţia acestor angajaţi este mai mare decât cea a directorilor generali. El a asigurat că salariile vor fi limitate inclusiv în cazul persoanelor care ocupă posturi de consilier în companiile de stat. Proiectul de lege care reglementează salarizarea în companiile de stat a fost discutat atunci de Guvern în primă lectură, premierul cerând miniştrilor să îşi prezinte punctul de vedere până săptămâna viitoare. Documentul nu a mai fost aprobat ulterior. Tot în vară, premierul Ponta a anunţat că Guvernul analizează impozitarea suplimentară, cu încă 16%, a sumei din pensie sau salariu care depăşeşte 4.500 lei /lună, sistem care ar putea fi aplicat începând cu anul viitor şi numai pentru sectorul bugetar. Şeful Guvernului a criticat în acest context faptul că tatăl preşedintelui Camerei Deputaţilor, Robertei Anastase, încasează din postul de consilier la Conpet un salariu lunat de de 320 milioane lei vechi.