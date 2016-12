Indemnizaţiile mamelor, majorate anul acesta?

Noul ministru al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat că indemnizaţiile pentru mame se vor majora anul acesta, dar nu se ştie deocamdată dacă de la 1 iulie pentru că "este de văzut" dacă rectificarea bugetară din iunie "va permite".

Pîslaru a făcut această afirmaţie, marţi, cu ocazia susţinerii primei conferinţe de presă în calitatea de ministru al Muncii.

"Este de văzut dacă rectificarea, care de obicei are loc exact în acea perioadă, va permite de la 1 iulie. Mai avem și o problemă tehnică legată de sistemul informatic la care lucrăm deja. Astăzi am discutat cu colegii această problemă. Dar în acest moment ce pot da asigurări este că tratăm foarte serios această problemă și că așa cum arată lucrurile acum în acest an vom avea implementarea acestui act normativ", a spus ministrul Pîslaru.