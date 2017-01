Indemnizaţiile militarilor aflaţi în misiune permanentă în străinătate ar putea creşte

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a finalizat un proiect de lege privind salarizarea şi alte drepturi băneşti pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, document care prevede creşteri salariale precum şi un număr important de indemnizaţii, inclusiv pentru transportul bagajelor şi instalarea la post. Conform proiectului de act normativ, valoarea medie a creşterii salariale lunare va fi de cîte 3.766 lei pentru 239 de posturi. Ocupanţii altor 50 de posturi vor beneficia, în plus, de o indemnizaţie de conducere lunară cu valoarea medie de 1.587lei pentru fiecare. Proiectul are în vedere şi acordarea de premii anuale în valoare de 972 lei pentru un număr de 239 de posturi. MApN are totodată în vedere cheltuieli anuale suplimentare pentru participarea la misiuni în teatrele de operaţii, valoarea indemnizaţiei de detaşare fiind de 30.936 lei pentru 30 de persoane. De asemenea, este prevăzută o valoare medie a indemnizaţiei de instalare la post de 8.816 lei, pentru un număr de 70 de militari. Ministerul Apărării suportă costul transportului bagajelor personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, în limita a 300 de kg pentru fiecare familie.

Proiectul de lege prevede că salarizarea personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se face avîndu-se în vedere rolul, răspunderea, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, atribuţiile ce revin fiecărui post, costul vieţii şi condiţiile de viaţă şi de muncă din ţara în care acesta îşi desfăşoară activitatea şi specificul activităţii de promovare a intereselor naţionale şi ale Armatei României. Pe lîngă salariul lunar în valută, această categorie de personal are dreptul la o indemnizaţie lunară în valută pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate, o indemnizaţie lunară în valută pentru copiii minori care se află în întreţinere permanentă la post, o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxelor de şcolarizare pentru fiecare copil care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale şi universitare în străinătate, în ţara în care îşi desfăşoară activitatea părintele. Pe lîngă aceste drepturi, Ministerul suportă costul transportului în trafic internaţional, cheltuielile de chirie, întreţinere şi dotare a locuinţei din străinătate, costul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi cheltuielile medicale pentru cazurile şi în condiţiile stabilite de legislaţie, precum şi indemnizaţia pentru concediul de odihnă în lei sau în valută.