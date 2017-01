„Independent de diabet“ - o campanie de măsurare gratuită a glicemiei

Numărul persoanelor diagnosticate cu diabet creşte de la an la an. Potrivit statisticilor, în România sînt aprox. 300.000 de bolnavi înregistraţi oficial cu diabet, însă medicii consideră că în realitate numărul este de două ori mai mare, ceilalţi fiind încă nedepistaţi. Din păcate, mulţi români sînt în această situaţie din cauza nivelului scăzut de educaţie medicală pe care o au. Pentru a populaţia asupra riscurilor asociate diabetului, Sensiblu a lansat un amplu program de informare. Programul „Independent de diabet” îşi propune să dezvolte o educaţie a cetăţenilor privind modalităţile de prevenţie a diabetului, a simptomelor şi a riscurilor asociate acestei boli. „Independent de diabet“ este un program complex, de lungă durată. Prima etapă constă în realizarea website-ului www.desprediabet.ro, care include informaţii despre tipurile de diabet, evaluarea perioadică a pacienţilor, procesul de diagnosticare, necesitatea urmării tratamentului, dar şi informaţii despre nutriţie şi stil de viaţă. Iniţiativa are şi o parte practică – caravana „Independent de diabet“. Acesta constă în campanii de măsurare a glicemiei, în locuri şi în instituţii publice şi se desfăşoară în mai multe oraşe mari ale ţării, inclusiv Constanţa. Tot în cadrul programului a fost editată şi cartea „Diabetul zaharat - Ghid practic“, scrisă de conf. dr. Maria Moţa, a cărei lansare va avea loc pe data de 10 noiembrie în Bucureşti, dată la care va avea loc şi premierea concursului de reţete culinare pentru bolnavii de diabet. Premiile vor consta în dispozitive medicale şi consumabile pentru măsurarea glicemiei şi, desigur, cartea prof. Maria Moţa. „Prin programul , Sensiblu îşi respectă încă o dată promisiunea făcută pacienţilor săi, de a le oferi servicii farmaceutice profesioniste şi de calitate. Special pentru bolnavii de diabet, farmaciştii noştri participă la cursuri susţinute de personalităţi din domeniul medical, pe tema patologiei diabetului zaharat, în cadrul programului “, a declarat directorul zonal Sensiblu Constanţa, Oana Bucur.