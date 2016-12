INDEPENDENŢA - Proiecte depuse pentru finanţare europeană

Primăria din Independenţa doreşte atragerea a cît mai multe fonduri europene pentru a dezvolta comuna. Avînd în vedere că bugetul primăriei este mic, proiectele cu finanţare europeană devin, practic, singura soluţie de a realiza ceva durabil. În prima sesiune de depunere a proiectelor din acest an, judeţul Constanţa s-a prezentat cu 33 de proiecte, din care numai unul a primit finanţare. Primarul comunei Independenţa, Cristea Gîscan, a declarat că a avut în vedere depunerea mai multor proiecte în vederea obţinerii finanţării, însă foarte multe dintre ele nu îndeplineau criteriul eligibilităţii. „Vechiul ghid al solicitantului ne punea orarecum în dificultate, pentru că avea criterii greu de îndeplinit şi nu puteai face numărul de puncte care să te plaseze printre proiectele ce puteau obţine finanţare. Acum a apărut noul ghid, care ne dă mai multe şanse. Noi am pregătit proiectele şi le-am depus. Avem un proiect integrat în valoare de 2,5 milioane de euro pe care nu l-am introdus în prima sesiune de proiecte pentru că am dorit să avem certitudinea că obţinem fondurile necesare“, a declarat Cristea Gîscan. El a mai spus că în cadrul proiectului integrat sînt cuprinse mai multe obiective, în scopul obţinerii unui punctaj mai consistent. „Acest proiect integrat curpinde realizarea sistemului de apă şi canalizare în satul Tufani, reabilitarea unor drumuri la Tufani - 1,5 km şi la Olteni - 1 km. De asemenea, am dori, dacă obţinem fondurile necesare, să reabilităm grădiniţa din Independenţa, dar şi să modernizăm Căminul Cultural din localitate, pe care să îl dotăm cu echipamentele necesare. Am dori să achiziţionăm şi costume populare pentru ansamblul de la Căminul Cultural“, a afirmat Cristea Gîscan. Potrivit primarului, după apariţia noului ghid al solicitantului, comuna Independenţa are foarte mari şanse să ducă la îndeplinire acest proiect integrat.