INDEPENDENŢA - Proiecte, în funcţie de buget

Administraţia locală din Independenţa încearcă să finalizeze cît mai multe proiecte care să conducă la dezvoltarea comunei. Primarul din localitate, Cristea Gîscan, spera, la sfîrşitul anului trecut, să poată obţine fondurile necesare pentru proiectele pe care doreşte să le demareze în acest an. Cum criza economică a ajuns cu paşi repezi în România, atît primarul din Independenţa, cît şi alţi primari se văd nevoiţi să renunţe la unele proiecte şi să îşi concentreze eforturile asupra celor vitale pentru comunităţile pe care le conduc. La Independenţa sînt destule astfel de proiecte care au nevoie de finanţare. Iluminatul public, reţeaua de canalizare, asfaltarea sau pietruirea sînt trei dintre proiectele pe care primăria doreşte să le finanţeze în acest an cu bani de la bugetul local şi, bineînţeles, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa. Cristea Gîscan consideră că aceste proiete pot fi finalizate. „Am fi dorit să facem mult mai multe pentru comunitate în acest an. Va trebui însă să ne limităm la resursele pe care le avem. Ne gîndim în continuare la fondurile europene pe care dorim să le accesăm pentru proiectele mari de dezvoltare“, a declarat Cristea Gîscan.