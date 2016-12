Independenţa aşteaptă apa rece ca pe pâinea caldă

În anul 2014 există încă localităţi în judeţul Constanţa care nu au apă curentă. În ultimii ani, cu ajutorul fondurilor europene, o parte dintre primăriile judeţului au rezolvat această problemă, însă în continuare sunt destule localităţi cu sute de locuinţe şi zeci de mii de constănţeni pentru care apa curentă la robinet este un lux. În aceste condiţii, fântânile din curţile oamenilor reprezintă singura sursă de apă, la care mai putem adăuga acele cişmele comune pentru toţi locuitorii. Comuna Independenţa se află pe lista localităţilor care nu au reţea de apă şi canalizare. “Pentru localitatea Independenţa, problema apei curente a fost oarecum rezolvată prin câteva investiţii. Anul trecut, satul Tufani a fost prins în proiectul general al RAJA de alimentare cu apă. Lucrările sunt în plină desfăşurare, iar noi sperăm ca anul acesta să fie terminate. Celălalt sat, Movila Verde, este şi el prins în proiectul RAJA, însă lucrările se estimează a fi începute în anul 2016. Noi dorim să rezolvăm cât mai repede şi alimentarea cu apă de la Movila Verde, motiv pentru care am început documentarea în ceea ce priveşte axele de unde am putea obţine finanţare. Este vorba despre un proiect de 300.000 de euro, pe care noi îl avem aproape finalizat, şi suntem în măsură, imediat ce se deschid liniile de finanţare, să îl depunem”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. Este doar unul dintre proiectele pentru care Primăria Independenţa speră să obţină finanţare. “Tot la capitolul proiecte pregătite pentru a fi depuse este şi cel al canalului de ape pluviale pentru satele Tufani şi Movila Verde. Aici, investiţia este ceva mai mare, fiind vorba despre un proiect de peste un milion de euro. Dorim să facem acelaşi lucru pe care l-am făcut la Independenţa, investiţie care s-a dovedit a fi extrem de benefică dacă ne gândim că la inundaţiile din toamna anului trecut nu am mai avut probleme”, a spus primarul.