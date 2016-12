Indexarea pensiilor, un vis...

Deşi noul an a venit cu o serie de scumpiri, pensiile şi salariile bugetarilor nu vor cunoaşte nicio creştere. Ministrul Muncii, Sulfina Barbu, a declarat că nu se va apela la noi împrumuturi pentru indexarea pensiilor şi salariilor bugetarilor în 2012 dacă datele economice nu vor permite acest lucru. Potrivit demnitarului, abia în aprilie se va şti dacă vor putea fi realizate aceste indexări. „Trebuie să treacă primele trei luni, să facem analiza pe primul trimestru pe datele macroeconomice, să vedem veniturile, să vedem cheltuielile, să vedem creşterea economică şi în luna aprilie, abia atunci vom şti cum stăm în primul trimestru”, a spus Sulfina Barbu. Cu alte cuvinte, până în aprilie, atât pensionarii, cât şi bugetarii vor fi nevoiţi să facă sacrificii imense pentru a supravieţui, în condiţiile în care facturile la căldură au crescut considerabil după ce guvernanţii au renunţat să mai acorde subvenţii la plata gigacaloriei, iar energia electrică se va scumpi cu aproape 5% începând cu acest an. Pe lângă aceste scumpiri, creşterea preţului la carburanţi va duce, inevitabil, la majorarea tarifelor la toate produsele de bază. Mai grav este faptul că, deşi de peste trei ani românii strâng cureaua, efectele măsurilor de austeritate luate de Guvern se lasă aşteptate, până în prezent bugetul de stat nedând semne palpabile de însănătoşire. Pentru că este, totuşi, an electoral, Sulfina Barbu a ţinut să precizeze că speră ca datele economice din aprilie să permită indexarea pensiilor şi salariilor bugetarilor în cursul acestui an: „Sperăm ca datele economice să ne permită o mică indexare”. În ceea ce priveşte speranţele ministrului referitor la o eventuală creştere economică, directorul executiv al Grupului de Economie Aplicată, Liviu Voinea, se arată sceptic. „Nu vad care ar putea fi motoarele creşterii în 2012 tinând cont ca exporturile au crescut cu 55% între 2009 si 2011, deci nu mai pot menţine acelaşi ritm în lipsa unor schimbări tehnologice fundamentale şi cu un curs de schimb stabil. Cu toate acestea, creşterea economică a fost modestă în 2011”, a declarat Voinea.