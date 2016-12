India a testat cu succes o rachetă capabilă să transporte încărcătură nucleară

India a efectuat cu succes, duminică, un test cu rachetă de tip Agni-III, capabilă să transporte o încărcătură nucleară, a declarat o sursă din cadrul Ministerului Apărării. Racheta cu o rază de acţiune de 3.000 de kilometri a fost lansată de pe insula Wheeler, statul Orissa, din estul ţării. Racheta Agni-III, foc, în limba sanscrită, aflată la al patrulea test, a fost testată pentru prima dată în 2006. Capabilă să transporte o încărcătură de 1,5 tone, aceasta are o rază de acţiune care îi permite să atingă teoretic oraşul chinez Shanghai.

India, care a efectuat primul test nuclear în 1974 şi s-a declarat putere nucleară din 1998, a lansat un program ambiţios în 1983 pentru a produce la rândul său rachete, dezvoltând şi mobilizând două dispozitive balistice cu capacitatea nucleară, de tip Agni şi Prithvi. Statul intenţionează să dezvolte o rachetă balistică cu o rază de acţiune de 5.000 de kilometri de tip Surya (Soare) pentru a lovi dincolo de Asia de Sud.

Acest test are loc la câteva zile după ce India a propus Pakistanului deschiderea discuţiilor la nivelul Ministerelor Afacerilor Externe, la peste un an de la suspendarea dialogului ca urmare a atentatului de la Mumbai. India doreşte abordarea problemei terorismului şi a oricărui subiect care ar putea contribui la crearea unei atmosfere de pace şi securitate între cele două state. India şi Pakistanul, două mari puteri rivale din Asia de Sud, ambele dispunând de capacităţi nucleare, s-au confruntat în trei războaie de la dobândirea independenţei, concomitent, în 1947. Autorităţile de la New Delhi şi Islamabad au lansat un proces de pace în 2004, care a permis atenuarea considerabilă a tensiunilor, în special în ceea ce priveşte regiunea Kashmir.