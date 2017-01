India a testat o rachetă cu rază lungă de acţiune

India a efectuat, duminică, primul test al unei rachete balistice cu o rază de acţiune de 4.000 de kilometri, capabilă să atingă oraşele chineze Beijing sau Shanghai, au anunţat oficiali militari indieni. Testul rachetei Agni-III a fost efectuat în regiunea Wheeler Island, la 180 de kilometri la nord-est de Bhubaneswar, capitala statului indian Orissa. Este vorba de una dintre cele cinci rachete construite de Organizaţia Publică Indiană pentru Cercetare şi Dezvoltare în materie de Apărare. O sursă din cadrul organizaţiei a afirmat că testul a fost un succes.

Ministrul indian al Apărării, Pranab Mukherjee, anunţa în luna mai că testul cu rachetă era deja pregătit, însă a fost decisă amînarea lui, opoziţia denunţînd presupuse presiuni exercitate de Statele Unite. Un acord semnat în luna martie, între autorităţile de la New Delhi şi Washington, permite anularea embargo-ului privind exportul de tehnologie nucleară civilă către India. În virtutea acordului, India a promis să separe programul nuclear civil de cel militar şi să permită Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică să inspecteze instalaţiile civile. De asemenea, oficialii de la New Delhi au acceptat să plaseze sub control internaţional 14 dintre cele 22 de reactoare nucleare pe care le deţine. Documentul prevede dreptul administraţiei de la Washington de a întrerupe cooperarea, în cazul în care India efectuează un test cu arme atomice. India a efectuat astfel de teste în anii 1974 şi 1998, determinînd Statele Unite şi alte ţări să interzică exportul de combustibili nucleari către India. Acest ultim test intervine în contextul crizei internaţionale declanşate de tirurile de rachete nord-coreene. Autorităţile de la New Delhi intenţionează să se doteze cu o rachetă Surya, avînd o rază de acţiune de 5.000 de kilometri, capabilă să ajungă în Asia de Sud.

India şi Pakistanul, amîndouă puteri nucleare, procedează frecvent la tiruri de rachetă. Cele două ţări s-au aflat în prag de război în anul 2002, însă după această criză au reluat contactele diplomatice. Pakistanul a fost informat de India despre lansarea rachetei balistice. "A fost vorba despre un test cu rachetă balistică, iar noi avem un acord referitor la notificarea prealabilă a testelor cu rachetă balistică", a precizat purtătorul de cuvînt al Ministerului pakistanez al Afacerilor Externe, Tasnim Aslam. Pakistanul este una dintre cele trei puteri nucleare confirmate din Asia, alături de India şi China. Autorităţile de la Islamabad au efectuat ultimul test cu rachete la 29 aprilie, lansînd un proiectil Hatf VI, racheta balistică pakistaneză cu cea mai lungă rază de acţiune. Versiunea sa îmbunătăţită poate parcurge pînă la 2.500 de kilometri.