India acuză ” agenţii oficiale din Pakistan” că au sprijinit atentatele de la Bombay

Premierul indian, Manmohan Singh, a acuzat, marţi, ”unele agenţii oficiale pakistaneze” că au susţinut atentatele islamiste de la Bombay, de la sfîrşitul lui noiembrie şi acuză Islamabadul de utilizarea terorismului ca instrument în relaţiile sale cu India. ”Există suficiente probe pentru a demonstra că, avînd în vedere sofisticarea şi precizia militară a atacurilor de la Bombay, acestea au primit în mod sigur sprijin din partea unor agenţii oficiale din Pakistan”, a declarat Singh într-o conferinţă de presă la New Delhi. Afirmaţiile mult mai dure decît de obicei ale premierului indian vin după transmiterea, luni, de către New Delhi, Islamabadului, a unui ”dosar de dovezi covîrşitoare privind implicarea elementelor pakistaneze în atentatele de la Bombay” şi denunţarea ”complicităţii probabile a liderilor pakistanezi”.

India, SUA şi Marea Britanie impută masacrul de la Bombay (soldat cu 172 de morţi, între care nouă atacatori) organizaţiei Lashkar-e-Taiba (LeT), grupare islamistă armată clandestină din Pakistan, care a dezminţit însă orice implicare. Această mişcare ar fi antrenat comando-ul format din zece atacatori, toţi pakistanezi, potrivit New Delhi, ”cu sprijinul unor elemente ale regimului pakistanez, provenind din serviciile de informaţii ale Islamabadului”, afirmă oficiali indieni, aflaţi sub acoperirea anonimatului. ”Este dificil de crezut că aşa ceva, de o asemenea amploare, care a fost pregătit de atît de mult timp, s-ar fi putut întîmpla fără ca nimeni din cadrul puterii din Pakistan să nu ştie că se derula”, a declarat secretarul de Stat indian al Afacerilor Externe, Shiv Shankar Menon. Diplomatul nu a acuzat însă explicit regimul de la Islamabad, nici puternicele sale servicii de informaţii (Inter-Services Intelligence, ISI) de o responsabilitate directă în atentate. Înainte de aceste atacuri comise în perioada 26-29 noiembrie împotriva metropolei-simbol a puterii economice indiene, India şi Pakistanul au mai avut confruntări diplomatice, dar nu au luat oficial nicio măsură concretă care ar fi putut să le ducă la un război.