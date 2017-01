India şi Pakistanul au fost la un pas de război

Un bărbat care s-a prezentat drept ministrul indian de Externe, Pranab Mukherjee, i-a telefonat preşedintelui pakistanez, Asif Ali Zardari, la cîteva zile după atentatele de la Bombay, ameninţînd cu o acţiune militară indiană, relatează cotidianul ”The Times”. Zardari a acceptat un apel telefonic de la un bărbat care s-a prezentat drept ministrul indian de Externe, trecînd peste procedurile obişnuite de verificare, au declarat oficiali şi diplomaţi occidentali din ambele ţări. Pretinsul ministru a ameninţat cu o acţiune militară a Indiei împotriva Pakistanului, în replică la atentatele de la Bombay, pentru care New Delhi a acuzat oficial gruparea pakistaneză Lashkar-e-Taiba. Zardari a reacţionat plasînd aviaţia în stare de alertă şi telefonîndu-i secretarului de Stat american, Condoleezza Rice, pentru a-i cere să intervină. Însă, cînd Rice i-a telefonat şefului diplomaţiei indiene, acesta a afirmat că nu a vorbit cu Zardari şi că ultima sa discuţie cu ministrul pakistanez de Externe, Shah Mahmood Qureishi, a fost destul de calmă.

Episodul ilustrează în mod dramatic cît de uşor poate izbucni un nou război între India şi Pakistan. Cele două ţări au fost implicate deja în trei războaie după ce au devenit independente în 1947 şi au fost pe punctul unui al patrulea în 2002. Unii oficiali şi analişti se tem că farsa telefonică a făcut parte dintr-un complot elaborat pentru a provoca un conflict între India şi Pakistan, ceea ce ar fi deturnat trupele pakistaneze de la combaterea militanţilor islamişti la frontiera cu Afganistanul. Nimeni, nici în India, nici în Pakistan, nu consideră apelul o glumă, ambele părţi fiind conştiente de potenţialul unui război. Nu este clar însă cine i-a telefonat lui Zardari şi de ce biroul său nu a respectat procedurile standard pentru verificarea identităţii apelantului. Ministerele de Externe ale celor două ţări au decis, în 2004, instalarea unei linii telefonice directe, pentru cazul în care o rachetă nucleară ar fi lansată accidental, dar nici la Islamabad, nici la New Delhi nu s-a putut confirma dacă linia funcţionează.

Pe de altă parte, se relatează că una dintre persoanele suspectate că ar fi contribuit la echiparea extremiştilor islamişti care au atacat oraşul Bombay este ofiţer indian sub acoperire în cadrul poliţiei din Kashmirul indian, relatează ”The Times”. Poliţia din Kashmirul indian a cerut, duminică, eliberarea unuia dintre agenţii săi sub acoperire, după ce acesta a fost arestat de poliţia din New Delhi pentru că ar fi furnizat o cartelă telefonică SIM, folosită de atacatorii de la Bombay. Mukhtar Ahmed, în vîrstă de 35 de ani, originar din Kashmirul indian, a fost reţinut vineri, în New Delhi şi se află în detenţie împreună cu un alt bărbat, Tauseef Rehman, de 26 de ani, arestat în oraşul natal Calcutta, în aceeaşi zi. Un ofiţer din Srinagar, capitala de vară a Kashmirului indian, a declarat că poliţia din Calcutta a fost anunţată că Ahmed este omul lor şi depinde de ei cum îi facilitează eliberarea. El a mai spus că Ahmed este ofiţer în trupele speciale de poliţie, parte a unei reţele semioficiale de contrainsurgenţă, ai cărei membri provin de obicei din rîndurile militanţilor. ”Cîteodată ne folosim oamenii angajaţi în operaţiuni împotriva insurgenţilor, pentru a furniza grupărilor militante cartele SIM cu scopul de a le contracara planurile”, a declarat el. Un purtător de cuvînt al poliţiei din Calcutta a precizat că afirmaţiile acestuia sînt investigate. El a adăugat că arestarea celor doi oameni era rezultatul cooperării foarte atente dintre agenţiile de informaţii indiene. Arestarea lui Ahmed pare să submineze declaraţia Indiei, conform căreia atacurile din Bombay de săptămîna trecută au fost plănuite şi executate doar de membri pakistanezi ai grupării militante Lashkar-e-Taiba, care ar avea legături cu serviciile de informaţii din Pakistan.

Surse din cadrul serviciilor de informaţii au anunţat ieri că un important comandant al Lashkar-e-Taiba, gruparea islamistă pakistaneză acuzată de India că a comis atentatele de la Bombay, figurează pe lista celor 15 persoane arestate începînd de duminică în Pakistan. ”Zaki-ur-Rehman Lakhvi, un comandant al operaţiunilor armate ale Lashkar-e-Taiba, se află după gratii”, a dat asigurări un oficial pakistanez din cadrul serviciilor de securitate, sub protecţia anonimatului. Această informaţie a fost confirmată de unul dintre colegii săi, tot sub protecţia anonimatului. ”Forţele de securitate au condus, duminică seară, un raid împotria unei tabere a fundaţiei Jamaat-ud-Dawa, considerată aripa politică a grupării Lashkar-e-Taiba, la periferia oraşului Muzaffarabad, capitala Kashmirului pakistanez”, a explicat un oficial din cadrul serviciilor pakistaneze de securitate.

Ex foto – Preşedintele pakistanez, Asif Ali Zardari, a fost la un pas să fie păcălit de un apel telefonic