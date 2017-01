India vrea să pună punct defecaţiei în aer liber

Bate cu tărie la uşile grupului ţărilor puternic industrializate şi are încă de mediat diferenţe uriaşe între caste, însă ambiţia Indiei este să lase în urmă obiceiurile care nu se mai înscriu în manualele bunelor maniere. Autorităţile indiene şi-au lăsat răgaz pînă în 2012 pentru eradicarea defecaţiei în aer liber şi au demarat un vast program de construire de toalete publice pentru milioanele de oameni care trăiesc la limita subzistenţei. India a organizat o reuniune internaţională pentru a primi ajutor în această problemă. Specialişti din 40 de state şi-au oferit ajutorul pentru demararea acestui proiect estimat la 255 de milioane de dolari.

Se estimează că 2,6 milioane de oameni, adică un sfert din populaţia mondială, nu are acces la toaletă. Mai bine de jumătate dintre aceşti oameni locuiesc în China şi India, iar autorităţile de la New Delhi au estimat că dintre proprii cetăţeni circa 700 de milioane de oameni îşi fac nevoile sub cerul liber. Defecaţia în aer liber este foarte periculoasă la un număr atît de mare de oameni, întrucît se contaminează apa freatică şi se pot răspîndi grave boli infecţioase, precum diareea care omoară milioane de persoane anual. La rîndul său, ONU şi-a propus să rezolve problema instalaţiilor sanitare pentru defecaţie pînă în 2015.

Circa o jumătate de milion de oameni din India sînt angajaţi în curăţarea toaletelor sau locurilor publice folosite pentru defecaţie. De cele mai multe ori, aceştia poartă excrementele umane fără măsuri de protecţie, ceea ce conduce la îmbolnăviri masive. Totodată, sistemul de canalizare al ţării nu face faţă unor cerinţe igienice minime.