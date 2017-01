Indiana Jones a cucerit box-office-ul nord-american

Arheologul-aventurier Indiana Jones a cucerit, fără surprize, box-office-ul nord-american în week-end-ul trecut, fără să doboare însă recordul de încasări pentru lansarea sa în cinematografele din SUA şi Canada, potrivit cifrelor provizorii publicate de societatea specializată Exhibitor Relations.

Aşteptat 19 ani după episodul precedent, “Indiana Jones şi Regatul Craniului de Cristal”, al patrulea film din seria aventurilor personajului interpretat de Harrison Ford, a obţinut încasări de 101 milioane de dolari. El ar putea totaliza chiar 151 de milioane de dolari între joi şi luni, zi de sărbătoare în SUA (Memorial Day), potrivit previziunilor. Însă, filmul care îl readuce la viaţă pe Indy, interpretat pentru a patra oară de Harrison Ford, la vîrsta de 65 de ani, nu a reuşit să doboare recordul de încasări pentru week-end-ul de lansare, deţinut din aprilie 2007 de “Spider-Man 3”. El a detronat totuşi “Prince Caspian”, al doilea episod din seria “The Chronicles of Narnia”, care a coborît pe locul al doilea în a doua săptămînă de la lansare. Această producţie a studiourilor Walt Disney a adus încasări de 23 de milioane de dolari, ridicînd totalul la 91 de milioane. “Iron Man”, în care Robert Downey Jr. interpretează un inventator care fabrică o armură ultrarezistentă pentru a încerca să salveze lumea, a mai coborît o treaptă, însă a rămas pe podium, cu 20,1 milioane de dolari şi un total de 252,3 milioane de dolari pentru a patra săptămînă de la lansare. Comedia romantică “What Happens in Vegas...”, cu Ashton Kutcher şi Cameron Diaz, a căzut pe locul al patrulea, cu încasări de 9 milioane de dolari. Ea devansează ultima operă a fraţilor Wachowski, “Speed Racer”, inspirată de un desen animat japonez din anii \'60 (3,9 milioane) şi comedia “Made of Honor”, în care Patrick Dempsey acceptă să fie cavalerul de onoare al celei mai bune prietene a sa, în speranţa că va împiedica nunta şi o va cuceri (3,4 milioane). O altă comedie, “Baby Mama”, despre o celibatară care angajează o mamă purtătoare pentru a avea un copil, ocupă locul al şaptelea, cu 3,3 milioane, înaintea comediei romantice “Forgetting Sarah Marshall” (1,7 milioane).

“Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay” (915.000 de dolari), în care doi tineri sînt urmăriţi de serviciile secrete care îi iau drept terorişti şi “The Visitor” (781.000 de dolari) încheie clasamentul filmelor cu cele mai bune încasări din weekend-ul trecut.