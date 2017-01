Indiana Jones, pe primul loc în topul eroilor pozitivi din toate timpurile

Excentricul aventurier Indiana Jones s-a situat pe primul loc într-un top al celor mai mari eroi pozitivi, în timp ce Joker, din filmul “Batman”, a ocupat prima poziţie în topul celor mai mari personaje negative. Sondajul realizat de revista de cinema “Total Film” include 50 de simboluri pe care le venerăm şi 50 de băieţi răi pe care îi urîm.

Personajul Indiana Jones a fost încarnat de Harrison Ford şi este eroul unei francize de mare succes. De altfel, în ciuda celor 65 de ani pe care îi are, Harrison Ford şi-a reluat rolul în cel de-al patrulea film, în care va mai juca actriţa australiană Cate Blanchett, în rolul iubitei sale. Titlul oficial al părţii a patra a celebrei francize este “Indiana Jones and the The Kingdom of the Crystal Skull”, în traducere Indiana Jones şi regatul craniilor de cristal. Filmul va fi lansat în SUA pe 22 mai 2008, cu ocazia Memorial Day, zi în care sînt comemoraţi militarii americani căzuţi la datorie. Pe locul al doilea în topul simbolurilor pozitive s-a situat Batman, încarnat de-a lungul timpului de mai mulţi actori, precum Christian Bale, Val Kilmer şi George Clooney, acesta fiind urmat de pugilistul Rocky Balboa, interpretat de Sylvester Stallone. Spionul britanic James Bond s-a situat pe locul al patrulea, dovedind că agentul 007, interpretat ultima dată de Daniel Craig, mai are multe de spus, în timp ce Superman completează topul primelor cinci cele mai mari personaje pozitive.

Joker prima dată a fost interpretat pe marile ecrane de Cesar Romero, în “Batman: The Movie” în 1966, s-a situat pe primul loc pe lista ticăloşilor. Personajul negativ a mai fost încarnat de Jack Nicholson în “Batman” din 1989 şi va mai fi portretizat de actorul australian Heath Ledger în “The Dark Knight”, ce va fi lansat în 2008. Pe locul al doilea s-a situat Darth Vader din “Războiul stelelor”, fiind urmat de canibalul Hannibal Lecter din “Tăcerea mieilor”. Asasinul Leatherface din “Masacrul din Texas” s-a situat pe locul al patrulea, în timp ce pe locul al cincilea s-a situat criminalul desfigurat Freddy Krueger. Atticus Finch din “Să ucizi o pasăre cîntătoare” a completat topul 50 al celor mai mari personaje pozitive, în timp ce Mr. Potter din “It\'s a Wonderful Life” a completat topul 50 al celor mai mari ticăloşi din filme.