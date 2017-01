Indicaţii prin SMS pedeliştilor invitaţi pe la televiziuni

O vorbă înţeleaptă spune că “gura păcătosului adevăr grăieşte”. Scandalul fraudării votului la Legea pensiilor în Camera Deputaţilor a primit un verdict, luni seara, de la Elena Udrea, preşedintele interimar al PDL Bucureşti şi ministru Dezvoltării şi Turismului. Invitată la o emisiune televizată, Udrea nu numai că a admis că votul la Legea pensiilor s-a furat, dar a susţinut că “aceasta este o practică în Parlament”. Declaraţiile ei au fost dezbătute, marţi seara, într-o altă emisiune televizată, unde printre invitaţi s-au aflat deputatul Alin Popoviciu şi senatorul Radu F. Alexandru, ambii democrat liberali. Suntem convinşi că aceia care au urmărit emisiunea cu pricina au rămas uimiţi când cei doi au admis frauda şi au declarat că în interiorul PDL există un soi de confuzie în ceea ce o priveşte pe şefa Camerei Deputaţilor, “renumita” Roberta Anastase. Mai exact, Popoviciu şi Alexandru păreau derutaţi de faptul că blonda Turismului, alias Elena Udrea, a declarat că votul a fost furat la câteva zile după ce atât ea, cât şi premierul Boc au anunţat că Roberta Anastase se bucură de “o susţinere fără echivoc” din partea partidului. După câteva clipe, Radu F. Alexandru a început să ceară moderatoarei cu insistenţă înregistrarea emisiunii în care Udrea admitea frauda de la Legea pensiilor, considerând că nimic nu s-a petrecut aşa şi totul era doar o interpretare maliţioasă a ziariştilor. Întrebat de moderatoarea emisiunii de ce s-a răzgândit în aşa scurt timp, pedelistul a recunoscut că a primit un mesaj pe telefonul mobil de la Elena Udrea!?! Imediat după dezvăluire, “diva de Pleşcoi”, cum este numită în anumite cercuri, a intrat în direct în emisiune pentru a încerca să explice cum au stat de fapt lucrurile: “Nu am spus fraudă, iar în declaraţia mea nu am folosit cuvântul fraudă. În sală puteau fi chiar toţi parlamentarii PDL. Eu nu m-am referit la număr, am spus că este o practică în Parlament. Am auzit că în vremea PSD treceau zeci de legi pe oră fără să se mai numere nimic. Eu nu spun că aşa trebuie făcut, ci doar că există o practică”. Apoi l-a atacat pe preşedintele PSD Victor Ponta, afirmând că acesta ar fi “sub influenţa celor care sunt în sfera lui Vîntu”. Care o fi acea sferă? Poate nu ar fi rău să ne explice “diva de Pleşcoi” de ce este normal să se fure voturi şi în ce “sferă” intră această practică. Probabil că acum vom auzi din nou placa cu reaua credinţă a trusturilor de presă care complotează împotriva statului de drept. Ministrul blond al Turismului ar trebui să ştie că nu poţi ajunge într-o funcţie de demnitate publică ca să comiţi exact faptele a căror demascare şi condamnare ţi-au adus voturi.