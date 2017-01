Indicatorul care clasează Spitalul de Urgență Constanța în topul unităților sanitare

An de an, echipele manageriale ale unităților sanitare au obligativitatea de a realiza indicatori optimi, astfel încât activitatea medicală să nu aibă de suferit. Ieri, managerul celei mai mari unități sanitare din județ - Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” - dr. Dănuț Căpățînă, a prezentat principalii indicatori ai SCJU, din 2014, comparativ cu cei din 2013, care fac parte integrantă inclusiv din contractul de managament al conducerii spitalului. ”Tot ceea ce ne-am asumat ca echipă managerială, și eu personal, ca manager, am îndeplinit”, a spus managerul. Astfel, indicatorii de management al resurselor umane, mai exact proporția medicilor din totalul personalului în 2013, au fost de 12,71%, iar în 2014, de 14,81%. ”Asta înseamnă că a crescut numărul de medici datorită faptului că am avut posibilitatea ca în 2014 să angajăm personal. Nu a mai fost celebra regulă de unu la unu sau șapte la unu”, explică managerul. Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului a fost în 2013 de 90,39%, iar în 2014, de 92,51%. Cât privește proporția personalului medical cu studii superioare, din totalul personalului medical, a fost de 24,55% în 2014, față de 23,44% în 2013. Numărul de consultații medicale în ambulatoriu a rămas același, respectiv 5.500, pentru că numărul de servicii și numărul de medici au rămas neschimbate. Durata medie de spitalizare pe spital a fost 6,19% în 2013, iar în 2014 s-a ajuns la 5,82%. ”Este un indicator foarte bun față de media la nivel național. Înseamnă că tratăm mai mulți bolnavi în interval scurt de timp. Adică diagnosticul se pune mai rapid și oamenii pot să plece mai repede acasă”, adaugă managerul. Rata de utilizare a paturilor era 304, în 2013, față de 298, în 2014. ”A scăzut, tocmai pentru că a scăzut durata medie de spitalizare”, explică dr. Căpățînă. Indicele de complexitate a cazurilor a fost 1,41% în 2013, iar acum este 1,42%. ”Avem unul dintre cei mai buni indicatori din țară. Sunt puține spitale care pot avea asemenea indicatori”, susține managerul SCJU Constanța. Procentul pacienților cu intervenții chirurgicale din totalul pacienților internați din secțiile chirurgicale a fost 70% în 2013, iar în 2014 am ajuns la 80,36%, ceea ce înseamnă că s-au internat pe secțiile chirurgicale numai cazurile care într-adevăr aveau nevoie de operații. ”Înseamnă o optimizare a actului medical”, potrivit managerului. Și în ceea ce privește execuția bugetară, echipa managerială a avut rezultate bune: ”Ne-am încadrat în bugetul de venituri și cheltuieli. Procentul veniturilor proprii a crescut de la 1 la 2%”.

SCĂDERE IMPORTANTĂ A RATEI MORTALITĂȚII!

Rata mortalității intraspitalicești ca urmare a complicațiilor survenite în cadrul spitalizării a fost 6,55% în 2013, iar în 2014 s-a ajuns la 1,18%. ”Este un lucru deosebit”, spune dr. Căpățînă. În ceea ce privește rata infecțiilor nosocomiale, s-a ajuns la 0,3%, față de 0,5% în 2013 și față de media pe țară de 0,5%. ”A fost un an bun din punctul de vedere al activității spitalului. Medicii și personalul medical și-au făcut datoria și le mulțumesc pentru că aceste cifre sunt rezultatul muncii întregului colectiv, începând cu medicii și terminând cu personalul mediu și auxiliar. Vreau să îi asigur pe constănțeni că în continuare vom depune toate eforturile să fim în parametri cât mai buni, pentru că aceștia înseamnă un serviciu medical de calitate și faptul că medicii din acest spital au grijă așa cum trebuie de pacienții lor”, a declarat managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă.