Indicele imobiliar, subiect de discuţii

Reprezentanţii băncii centrale vor avea, pînă la sfîrşitul acestei luni, o discuţie finală cu INS şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR), după care UNNPR va aproba forma finală a proiectului de schimb de informaţii pentru elaborarea indicelui pieţei imobiliare, a declarat Ion Drăgulin, director în Banca Naţională a României. “Notarii sînt cei care furnizează cele mai multe date pentru elaborarea indicelui, deşi BNR contribuie, de asemenea, cu date statistice. Din acest motiv, notarii trebuie să aprobe forma finală a proiectului de schimb de informaţii“, a declarat directorul din cadrul diviziei de stabilitate financiară a BNR. Oficiali din BNR au avut mai multe discuţii cu reprezentanţi ai notarilor în acest an, într-o încercare de a avea o perspectivă mai bună asupra pieţei imobiliare, în contextul în care existau suspiciuni că preţurile vehiculate nu sînt reale. Totuşi, analiştii consideră că un indice al pieţei imobiliare, deşi binevenit, poate să nu reflecte valorile reale din piaţă, pentru că preţurile afişate de vînzători sînt “umflate“, iar cele înregistrate la notariate sînt sub nivelul real, în multe cazuri, pentru că astfel se pot plăti impozite mai mici pentru tranzacţii. În aprilie, preşedintele UNNPR, Dumitru Viorel Mănescu, declara că Uniunea pe care o conduce va colabora cu ANAF şi cu Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) pentru a forma o bază de date care să conţină tranzacţiile şi preţurile imobiliare. De asemenea, Institutul Naţional de Statistică (INS) va publica, pînă la sfîrşitul acestui an, primul raport cu indicii de preţuri din piaţa imobiliară locală, anunţase în iunie preşedintele instituţiei, Vergil Voineagu.