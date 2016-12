Indicii despre supravieţuirea în spaţiu

O colonie de viermi dezgropaţi dintr-o groapă de gunoi a supravieţuit aproape cinci ani în spaţiu, oferindu-le oamenilor de ştiinţă informaţii importante legate de modul în care organismul uman va suporta o călătorie interplanetară. În luna decembrie 2006, cercetătorii de la Universitatea Nottingham au trimis pe Staţia Spaţială Internaţională 4.000 de viermi din specia C elegans, asemănători din punct de vedere biologic cu oamenii. Viermii s-au înmulţit în spaţiu, fără probleme, au constatat oamenii de ştiinţă, după ce aceşti viermi au fost aduşi înapoi pe Terra. Aceştia au putut studia efectele gravitaţiei zero asupra a 12 generaţii de viermi. ”Deşi poate părea surprinzător, multe dintre schimbările biologice care se petrec în timpul zborurilor spaţiale afectează viermii şi oamenii în aceeaşi măsură. Am demonstrat că viermii se pot dezvolta şi înmulţi în spaţiu perioade suficiente de timp pentru a ajunge pe alte planete”, a spus coordonatorul studiului, doctorul Nathaniel Szewczyk. Viermii din specia C. elegans au fost primul organism multicelular al cărei structură genetică a fost cartografiată integral. Cele aproximativ 20.000 de gene ale sale îndeplinesc aceleaşi funcţii ca şi corespondentele lor umane.