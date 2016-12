Indiferenţa Guvernului, mai gravă decât stihiile naturii

LOCALITĂŢI CU RISCURI Indiferenţa autorităţilor de la centru pentru problemele vechi din teritoriu inundă, în continuare, sute de hectare de teren arabil în două dintre localităţile din judeţul Constanţa: Ciobanu şi Ghindăreşti. La Ciobanu, urmările inundaţiilor din vara lui 2010 sunt vizibile chiar şi în prezent pentru că, spune primarul Ioan Suciu, la momentul evenimentului nefericit nu a intervenit nimeni iar oamenii au rămas doar cu promisiuni de la instituţiile competente să rezolve problema. „Se împlinesc aproape doi ani de când avem sute de hectare de teren arabil inundate după ce a cedat digul de la Ciobanu-Gârliciu. Nimeni nu a făcut nimic, am primit doar promisiuni că vor fi puse în funcţiune staţiile de desecare, dar a fost doar o vorbă în vânt. Noi am întocmit multe adrese către Prefectură, dar nu s-a luat nicio măsură. Avem aprox. 300 de hectare inundate încă din vara lui 2010. Dacă nu se ia nicio măsură, mai mult ca sigur suprafaţa de teren afectată de inundaţii va creşte pentru că vor fi deversări în sole, se anunţă precipitaţii, plus că vor mai fi infiltraţii în suprafaţa de teren deja afectată de intemperii. Apa nu are unde să se ducă decât dacă este scoasă de acolo, iar noi nu avem cum să intervenim”, a declarat primarul din Ciobanu, sătul să semnaleze la Prefectură problemele cu care se confruntă şi să nu primească niciun răspuns. Amintim că, în iulie 2010, Dunărea şi-a ieşit din matcă şi, din cauza revărsării apelor, digul Ciobanu-Gârliciu a cedat inundând peste 5.000 de hectare de teren agricol şi punând în pericol viaţa şi gospodăriile locuitorilor din comunele Ciobanu şi Gârliciu.

DUNĂREA ÎNGHITE MALUL La Ghindăreşti, problema autorităţilor locale este puţin diferită, dar la fel de „cotoioasă”. Comuna, situată pe un braţ al Dunării, are în dreptul localităţii o barjă încărcată cu fosfat, care s-a lovit de-o stâncă şi s-a scufundat. Ea îşi face veacul în continuare, sub apă, încă de la finele lui 2010, fără ca autorităţile abilitate să intervină pentru a o ridica de acolo. „Barja scufundată a influenţat curentul pe Dunăre. De când este acolo, apa a înaintat cu aprox. 100 de metri pe terenul arabil din apropiere. Dacă nu se intervine în cel mai scurt timp, în viitorul apropiat ne vom confrunta cu inndaţii grave, pentru că Dunărea riscă să ajungă la gospodării”, a declarat primarul Vasile Simion, îngrijorat de soarta familiilor care locuiesc pe malul Dunării.