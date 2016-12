Îndreptar despre colive

În ecuaţia colivei, bombonica reprezintă punctul nodal, mişcarea decisivă în materie de finisaj. Executăm colive la comandă. Dintre cele mari sau mici, în funcţie de caracteristici. Sau după cât de guraliv a fost defunctul. Am un prieten care s-a însurat la amurgul vieţii. L-am întrebat: ”Ce-ţi veni?” Răspunsul a fost de-a dreptul hazliu: “M-am însurat cu ea pentru că ştie să facă cea mai bună colivă de pe mapamond”(!!) Te cred şi eu. Până acum, a îngropat trei bărbaţi ţinuţi legitim. Nu se ştie câţi amanţi… Satul fetei este renumit pentru pâinea cât nuca şi coliva cât roata carului. “Fac ăştia o colivăăăă, maestre, de te lingi pe degete!” În loc de concluzii, se spune că a fost pusă bomboana pe colivă. Acesta este momentul de apogeu pe care îl trăieşte orice făcător de colive. La noi, vechi tradiţii. Punem câte o colivă peste tot! Inclusiv la căpătâiul ţării. În situaţii în care cineva o face de oaie, bombonica are numeroase semnificaţii, fiind transmiţătorul cel mai fidel de mesaje. Cînd se montează bomboana pe colivă, ea făcînd parte dintr-un complex ornamental, este ca şi cum ai dat cu oiştea-n gard. Pentru un candidat la preşedinţie, indiferent cine este el, făcînd abstracţie de culoarea politică sau de alte semnalmente, e semn rău. E ca şi cum domnul în cauză a pus-o de mămăligă. Desigur, pentru candidaţii la preşedinţie, depinde foarte mult cine este artizanul lucrărilor cu pricina. Dacă bomboana este pusă pe colivă de către serviciile secrete, cum se întâmplă deseori, atunci, te paşte o schimbare. În politică, până la un punct, poţi să faci tot felul de năzbâtii. Punctul terminus, căci la el mă refer, este reprezentat de bomboana de pe colivă. De regulă, ea face parte dintr-o aglomerare de ingrediente pentru pitici. Pentru politicieni, nu mă refer doar la cei versaţi şi bine tăvăliţi prin praf, sună a morală. Cu alte cuvinte, ţi-ai trăit traiul şi ţi-ai mîncat mălaiul. Coliva, în sine, ca produs mortuar cu gust de cacao, semnifică un capăt de drum. Ca atare, când un individ se află în agonie politică nu trebuie decât să-i pui deasupra o colivă mică. Bomboana de pe colivă nu reprezintă doar un simplu ornament de dulce. Sunt cazuri cînd semnifică absolutul în materie de obrăznicie şi tupeu. Când intră în politică, adică la început, bombonica stă smirnă în banca ei. Până ajunge sub limba unui mahăr, locul destinat imunităţii fără frontiere. Încărcată cu mult tupeu, bombonica sfidează legile şi instituţiile ţării, îşi pune fusta în cap etc. Gingaşă la vedere, bombonica se dă în stambă pe orice partitură, calcă totul în picioare. Dacă te încurci, în calitate de politician versat, cu bombonica, aşa dulce cum este ea, nu te spală niciun afluent al Dunării. Sunt destui politicieni care, după ce au căzut în patima dulciurilor de acest fel, s-au fript cu bombonica… Chiar şi atunci când este pusă, cu un sistem adecvat, pe colivă, bombonica este apetisantă şi senzuală. Practic, nu ştii niciodată ce adăposteşte căpşorul ei! Revin la bombonica de pe colivă. Sunt politicieni cu un simţ dezvoltat în materie de obiceiuri şi tradiţii specifice cu sunet de clopot. Prin faptele lor îndărătnice, se îngroapă singuri, ceea ce se numeşte lucru manual. În astfel de ocazii, îşi pregătesc singuri coliva.