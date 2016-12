Indulgenţă… electorală în PNL

Conducerea PNL s-a reunit, ieri, în cadrul Biroului Politic Central (BPC), pentru a discuta situaţia politică internă, planul anticriză şi moţiunile PNL, dar şi asumarea răspunderii Guvernului pe cele două Coduri, penal şi civil. Liderii PNL nu au discutat în BPC despre sancţiuni, menţionînd că au primit materialele informative pentru filiale, dar că nu s-a decis lista celor care să fie sancţionaţi ca urmare a scorurilor slabe obţinute la euroalegeri. A urmat apoi şedinţa Consiliului Naţional Executiv (CNEx), în cadrul căreia liberalii au analizat în detaliu rezultatele obţinute de partid la alegerile europarlamentare, pentru a sancţiona conducerile filialelor care au obţinut scoruri foarte mici. Liberalii au decis în cadrul CNEx decapitarea a doar trei filiale judeţene. Deşi s-au aşteptat la rezultate mult mai bune la europarlamentare, Crin Antonescu şi Ludovic Orban au decis să fie indulgenţi şi să nu taie în carne vie. Numai birourile judeţene de conducere ale organizaţiilor PNL Bistriţa Năsăud, Dîmboviţa şi Neamţ au fost dizolvate, în timp ce alte filiale cu scoruri de sub 10% au fost salvate de la sancţiuni similare, fiind păsuite pentru moment. Aceste filiale au promis însă că îşi vor lua revanşa la alegerile prezidenţiale. De exemplu, liderul PNL Timiş, Cristian Buşoi, i-a promis lui Antonescu 25 de procente la alegerile din toamnă. Crin Antonescu a spus că organizaţiile din Ardeal, cum ar fi Mureş, Covasna, Harghita, Bihor, Satu-Mare şi Cluj, cu rezultate slabe, au scăpat şi ele de pedepsele de la centru deoarece au avut sarcina grea de a strînge voturi în judeţe cu populaţie predominant sau semnificativ maghiară. Cele trei organizaţii “decapitate” vor fi conduse de interimari. Totuşi, conducerea PNL a dispus ca organizaţiile care au obţinut sub 15% să facă curăţenie în propria ogradă şi să adopte măsurile pe care le cred de cuviinţă pentru revigorarea şi redobîndirea “apetitului electoral” al unor lideri de organizaţii locale, primari şi alţi aleşi locali care nu au sprijinit decît apatic efortul de campanie pentru scrutinul de la europarlamentare. În acest sens s-a decis înfiinţarea unei comisii interne formate din Crin Antonescu, Ludovic Orban, Radu Stroe şi vicepreşedinţii de zonă care să analizeze, în următoarele două săptămîni, situaţia de la alegeri, caz cu caz. “La următorul CNEx, programat în 6 iulie, venim cu propuneri şi vedem de la caz la caz ce măsuri se impun, schimbarea unor conduceri, desemnarea unor conduceri interimare sau declanşarea unor conferinţe judeţene de alegeri”, a spus Antonescu, subliniind că interesul conducerii vizează în principal revigorarea filialelor locale. Tot două săptămîni au la dispoziţie şi organizaţiile judeţene ale PNL pentru dizolvarea conducerilor organizaţiilor locale care au obţinut sub 10%.