Industria aeriană, în trend ascendent

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (IATA) a majorat de peste trei ori, la 8,9 miliarde de dolari, estimarea privind profiturile realizate de transportatorii aerieni în acest an, în condiţiile în care industria de profil îşi revine de pe urma crizei economice. Asociaţia estimează că industria de profit a consemnat pierderi de zece miliarde de euro în 2009. \"Este o îmbunătăţire semnificativă, mult mai puternică decât am estimat\", a afirmat Giovanni Bisignani, directorul executiv al IATA. Asociaţia avertizează, însă, că majorarea capacităţii de transport, în contextul livrărilor de noi aeronave în 2011, va încetini creşterea industriei, ducând la reducerea profiturilor nete la 5,3 miliarde de euro anul viitor. \"Sustenabilitatea revenirii traficului este tot mai incertă în America de Nord şi Europa\", se arată într-un comunicat al IATA. Companiile aeriene din regiunea Asia-Pacific vor fi cele care vor beneficia cel mai mult de revenirea veniturilor din transportul de mărfuri. Spre deosebire, companiile europene nu vor reuşi să revină pe profit, IATA estimând pierderi de 1,3 miliarde de euro în cazul acestora, mai mici totuşi decât cele de 2,8 miliarde euro anticipate anterior. Recesiunea economică globală a trimis industria aeriană în cel mai mare declin din istorie, forţând companiile să taie din capacitate şi să diminueze personalul. În aceste condiţii, Japan Airlines, cea mai mare companie de transport aerian din Asia, după venituri, a intrat sub protecţia legii falimentului.