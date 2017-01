Industria alimentară, „zguduită” de scandaluri în 2013

Industria alimentară românească a fost „zguduită” pe parcursul acestui an de mai multe scandaluri, unele cu ramificaţii internaţionale, cum a fost cel al cărnii de cal, al laptelui cu aflatoxină sau al cărnii de pasăre contaminată cu salmonela. Toate aceste scandaluri au provocat prejudicii de zeci de milioane de lei producătorilor români. Potrivit datelor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în acest an, pe Sistemul European Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (RASFF), au fost înregistrate 26 de alerte pentru produsele provenite din România, care vizau, printre altele, fructe de pădure, piept de pui, porumb furajer, praf de ouă, cârnaţi cabanos, carne de vită congelată etc. Cele mai multe alerte privind produsele alimentare româneşti au fost iniţiate de Germania, Italia şi Grecia, însă jumătate dintre acestea nu au fost confirmate. În schimb, în cazul celor confirmate, reprezentanţii ANSVSA afirmă că acestea au fost gestionate foarte bine şi „niciun produs nu a ajuns în galantarele magazinelor”.

CARNEA DE CAL La începutul anului 2013, filiera cărnii de cal a fost afectată dur prin dezvăluirile potrivit cărora o întreprindere din sudul Franţei, Spanghero, vindea carne de cal drept carne de vită. Carnea era folosită apoi la pregătirea a milioane de preparate culinare de către companii importante din Europa. Scandalul european, declanşat în februarie în Marea Britanie şi Irlanda, a pus în evidenţă anumite acţiuni ale industriei agroalimentare şi opacitatea circuitelor sale de aprovizionare şi s-a extins în mai multe ţări europene, aducând acuzaţii directe la adresa României şi produselor româneşti exportate pe pieţele Uniunii Europene. Deşi scandalul cărnii de cal nu era o problemă de siguranţă a alimentelor, ci una de înşelare a consumatorului, autorităţile române au demarat rapid controale la unităţile româneşti incriminate, demonstrând că falsul privind etichetarea greşită a cărnii de cal nu s-a produs pe teritoriul României sau la unităţi din România. Scandalul cărnii de cal a adus, însă, prejudicii majore companiilor româneşti din industria cărnii, acestea confruntându-se cu o scădere cu 10% a cererii pe piaţa internă şi cu pierderea unor contracte de export.

AFLATOXINA DIN LAPTE În mai puţin de o lună de la debutul scandalului cărnii de cal, a fost declanşată prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje o alertă care viza depăşiri ale limitelor admise pentru aflatoxină la probele de lapte prelevate de inspectorii ANSVSA de la o fermă. După ce mai mulţi producători şi procesatori au anunţat că laptele este contaminat cu aflatoxină, Autoritatea Veterinară a demarat la mijlocul lui martie o serie de controale pe piaţa laptelui şi, astfel, o cantitate de 193 de tone, respectiv 0,03% din producţia lunară a României, a fost oprită de la procesare sau vânzare directă către consumatorul final, alte 104 tone de produse lactate au fost oprite în depozite şi distruse, respectiv 1,66% din producţie. Preşedintele Federaţiei Agrostar, Ştefan Niculae, declara la acea vreme că scandalul apărut pe piaţa laptelui a fost unul fabricat de anumite grupuri de interese care fac evaziune fiscală. Limita maximă admisă de legislaţia europeană pentru conţinutul de aflatoxină în lapte este de 0,05 ľg/kilogram, iar valorile medii înregistrate în urma acestei acţiuni au fost de 0,15 ľg/kilogram.

SECTORL AVICOL, ÎN ALERTĂ După mai multe alerte vizând micii româneşti, conservele din carne sau fructele de pădure, s-a iscat un nou scandat, în octombrie, care a adus o pată industriei avicole din România. În septembrie, compania Selgros a refuzat în mai multe magazine livrări de carne de pasăre de la furnizorul Avicola Călăraşi din cauza aspectului şi calităţii necorespunzătoare şi a decis stoparea oricăror livrări viitoare de marfă până la clarificarea situaţiei. După mai multe controale, ANSVA a retras de la vânzare o cantitate de 55,7 tone de carne de pasăre din magazinele din Bucureşti şi din ţară pentru care exista suspiciunea că ar fi fost infestată cu salmonela, carnea de pasăre provenind de la Avicola Călăraşi, o societate suspectată că ar face evaziune fiscală şi care se află în procedură de lichidare. În urma acestui scandal, sectorul avicol din România a înregistrat în acele zile pierderi de peste 25 milioane de euro din cauza scăderii vânzărilor cu 20%, iar prejudiciile totale aduse industriei au fost estimate la 50 - 60 de milioane de euro.

VEŞTI BUNE Una peste alta, industria alimentară românească a primit şi veşti bune pe final de an. Autorităţile veterinare din România şi China au semnat un memorandum pe sănătate animală şi siguranţa alimentelor, care oferă producătorilor români posibilitatea de a exporta carne de porc şi bovine vii pe această piaţă. De asemenea, tot pe finalul acestui an, experţii europeni au ajuns la concluzia că în România nu mai circulă virusul pestei porcine, ceea ce permite reluarea exporturilor de carne de porc, din toate exploataţiile comerciale din România, începând cu 1 ianuarie 2014.