Industria IT autohtonă are prea puțină... lățime de bandă

Industria de software şi servicii IT a înregistrat anul trecut venituri de 2,42 miliarde euro, în creştere cu 13% faţă de 2013, iar pentru 2015 se prognozează încasări mai mari cu 14%, până la 2,749 miliarde euro, potrivit unui studiu realizat de Pierre Audoin Consultants (PAC), la solicitarea Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS). Industria de profil va ajunge, potrivit calculelor PAC, la 3,782 miliarde euro în 2018. „Este încă o cifră mică pentru potenţialul României. Eu sper să fie un scenariu pesimist, dar cred că este unul realist. Cererea ar putea duce la o piaţă de 5 - 6 miliarde euro, dar momentan nu există capacitate de livrare. În România ai nevoie de minimum cinci ani pentru a face un centru de 3.000 - 4.000 de oameni, pe când în India se poate face într-un an şi jumătate. O companie foarte mare din energie, spre exemplu, dorea să facă un centru de 2.500 de oameni în România, dar era imposibil de realizat, aşa că s-a dus în China“, spune vicepreședintele PAC România, Eugen Schwab-Chesaru. Numărul persoanelor care lucrau în segmentul software & IT era, anul trecut, de 78.810.