Industria IT din România va scădea cu 10%

Industria IT din România va înregistra o scădere în acest an, de aproximativ 10%, tendinţa negativă manifestîndu-se deja în primul trimestru, a declarat, ieri, preşedintele Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), Liviu Dan Drăgan. „Dacă în luna decembrie credeam că industria IT din România va fi afectată de criza financiară prin reducerea ritmului de creştere, perioada dificilă prin care trece a condus la o scădere în primul trimestru, care se va menţine tot anul, cu o rată de circa 10%, poate chiar mai mult”, a spus Drăgan. Piaţa IT din România, din care sînt excluse segmentele hardware şi software, a atins anul trecut 900 milioane de euro, din care 500 milioane de euro au fost exporturi. Una dintre cauzele scăderii industriei IT din România, conform preşedintelui ANIS, este amînarea sau chiar îngheţarea investiţiilor IT ale clienţilor din sectorul privat. “Acest proces este firesc. În general, investiţiile IT într-o economie în creştere, cum a fost a României, se realizează cînd companiile au parte de creşteri de 30-40%, care crează un haos (în informaţiile din cadrul unei companii - n.r.) iar managementul apelează la acest fel de soluţii pentru optimizarea şi controlul procesului. Cînd nu mai e creştere, sectorul privat amînă investiţiile. Dacă nu au fost făcute în 2008, nu-i mai poţi convinge să facă acum”, a arătat Drăgan. El a adăugat că nici sectorul public nu a a adus venituri mai mari companiilor IT. “În primul trimestru, în sectorul public nu au fost lansate proiecte care să ajute industria IT. Sînt speranţe pentru al doilea trimestru”, a precizat preşedintele ANIS. În plus, fondurile europene nu au fost eliberate pentru proiectele depuse de companiile IT din România. “Guvenul nu a avut timp, sau chiar interes pentru proiectele depuse. Neglijenţa guvernamentală trebuie criticată”, a afirmat Drăgan. Totuşi, situaţia actuală din industria IT are şi efecte pozitive, însă acestea sînt considerate de preşedintele ANIS ca fiind puţin semnificative. “Lipsa de oportunităţi pentru salariaţi a condus la o stabilitate a forţei de muncă, un fel de hibernare. Un alt efect este creşterea competitivităţii. Înainte erau clienţi, trebuia să-i convingi să cumpere soluţia ta. Acum nu mai sînt clienţi, trebuie să-i convingi să devină clienţi”, a subliniat preşedintele ANIS. Pentru gestionarea crizei, companiile pot lua mai multe măsuri, cum ar fi armonizarea costurilor cu cheltuielile, orientarea către inovaţie şi creativitate, precum şi abordarea pieţelor externe, conform lui Drăgan. “Armonizarea este un proces foarte complicat, dar e prima decizie pe care compania trebuie să o ia. Pentru inovaţie şi creativitate, trebuie să lăsăm angajaţii să spună ideile pe care le au pentru companie, ceea ce aduce şi o altă stare de spirit. De asemenea, trebuie să abordăm pieţele exterioare”, a spus el. Drăgan a arătat că piaţa IT din România este formată din 5-6 milioane de oameni, salariaţi, şi nu din toată populaţia României, iar în regiune sînt sute de milioane de salariaţi, oferind oportunităţi pentru producătorii de soluţii pentru afaceri.