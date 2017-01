Industria textilă a trecut pe plus

• RETEHNOLOGIZAREA, CHEIA SUPRAVIEŢUIRII • După şase ani de scădere susţinută, industria uşoară a trecut în sfârşit pe plus, tocmai într-un an în care recesiunea s-a adâncit în majoritatea sectoarelor economiei. Revenirea pieţei textilelor se datorează exporturilor puternice către Europa, dar şi cererii de pe piaţa internă, spune oficialul Federaţiei Patronatelor din Industria Uşoară (FEPAIUS), Aurelienţu Popescu. „A trecut multă vreme de când industria textilă a traversat o perioadă de creştere. Am ajuns acum la stabilitate, pe fondul unui avans de 11% la tricotaje, de 9% la confecţii, de 10% la încălţăminte, de 22% la produse de marochinărie, de 30% la pielărie şi de 21% la fire textile. Producătorii care au supravieţuit crizei sunt cei care s-au adaptat şi au investit în retehnologizare”, spune Popescu.

• CU 20% MAI PUŢINI ANGAJAŢI • Potrivit datelor Ministerului Economiei, producţia industrială în acest segment a fost de 16.283 milioane lei, la 31 decembrie 2010, cu 21,1% mai mare faţă de anul precedent. Cel mai mare avans, de 42,7%, se înregistrează la producţia de pielărie şi încălţăminte, segment care a încheiat anul 2010 cu 4.454 milioane lei. Producţia fizică s-a ridicat la 58,5 milioane mp, în scădere cu 5,7% faţă de 2009. „Este un rezultat foarte bun, având în vedere că numărul salariaţilor din sector s-a diminuat cu 20%, de la 265.000, la 213.000. Înseamnă că producătorii rămaşi pe piaţă au tehnologie modernă. Oricum, în ultimii doi - trei ani au dispărut foarte puţine firme de pe piaţă”, mai spune reprezentantul FEPAIUS. Anul trecut, exporturile industriei uşoare au avansat cu 12%, după ce, în 2009, stagnaseră la 4.348 milioane euro. Şi importurile au crescut, cu 15%, la 4.022 milioane euro.

• FIRMELE S-AU ALINIAT LA TENDINŢELE MODEI • „Segmentul pielăriei a crescut puternic, pe fondul revenirii acestor produse în trend. Important este că firmele autohtone au înţeles importanţa tendinţelor modei pentru afaceri. Acum ies pe piaţă cu colecţii în trend, care se vând atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. Mulţi manageri acordă o mai mare atenţie studiilor de piaţă, care relevă evoluţia preţurilor şi cerinţele cumpărătorilor”, explică Aurelienţu Popescu. Statistica Ministerului Economiei mai arată că doar 2% dintre firmele nou intrate pe piaţă, în 2010, au dat faliment, numărul societăţilor de profil rămânând constant. „Desigur, este în continuare greu să deschizi o firmă nouă, competitivă, pentru că investiţiile sunt mari”, mai spune oficialul FEPAIUS.