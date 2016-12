Industria trage tare

17:57:49 / 08 Februarie 2015

INDUSTRIASII TRAG TARE...

IN ROMANIA S-AU FACUT LEGI IN AVANTAJUL PATRONATELOR,SI S-A BAGAT PUMNUL IN GURA MUNCITORILOR! ACUM MUNCIM CA SI SCLAVII,NU AVEM DECAT UN DREPT,SALARII DE MIZERIE SI BURDUSIM CONTURILE IMBUIBATILOR.