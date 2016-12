Industria uşoară, în declin

Preşedintele executiv al Federaţiei Patronale a Industriei Uşoare (FEPAIUS), Aurelienţu Popescu, a declarat, la Constanţa, că industria de profil din România este în declin de circa patru ani, iar trendul este în continuare descendent. „Evoluţia ramurilor industriei uşoare a fost influenţată de mai mulţi factori, respectiv: aprecierea monedei naţionale, reducerea semnificativă a activităţii de prelucrare activă (lohn), intensificarea concurenţei asiatice puternice din acest domeniu, creşterea preţurilor materiilor prime necesare în sectoarele primare din industria textilă şi de pielărie”, a precizat Aurelienţu. El a afirmat că liberalizarea comerţului cu textile, începînd cu 1 ianuarie 2005, corelat cu creşterea veniturilor salariale au generat realocări rapide ale producţiei, în căutarea unor costuri minime pentru forţa de muncă. Astfel, s-a remarcat un flux puternic de produse din China către UE, cu impact negativ asupra evoluţiei producţiei şi a exportului industriei uşoare autohtone. De altfel, se poate remarca faptul că de la un ritm mediu anual moderat de creştere pentru perioada 2001 -2004 s-a trecut, în perioada 2005-2008, la un ritm mediu accentuat de scădere a producţiei în toate ramurile industriei uşoare. Potrivit afirmaţiilor preşedintelui executiv al FEPAIUS, în primul trimestru al acestui an, industria uşoară a continuat declinul din ultima perioadă, toate ramurile înregistrînd scăderi de producţie cu pînă la 27%. „Produsele industriei uşoare s-au înscris în perioada 2005-2008 pe o pantă descendentă la majoritatea sortimentelor, dar 2007 a fost cel mai dificil an din evoluţia industriei uşoare româneşti, pentru toate activităţile acestei ramuri. În cadrul industriei de produse textile, pentru 2009 estimăm o scădere a producţiei de ţesături de 14,5%, dar amplitudinea scăderii va continua să se diminueze, după vîrful atins în anul 2007. Producţia de tricotaje, care a avut cea mai dramatică evoluţie, ajungînd în anul 2008 la un nivel sub 30% faţă de anul 2004, va continua şi în 2009 trendul descendent din anii anteriori, dar cu amplitudini mai reduse, de circa 10%. Estimăm, totuşi, o uşoară tendinţă de redresare de circa 1% a producţiei de ciorapi”, a precizat Aurelienţu. Preşedintele executiv al FEPAIUS a arătat că industria articolelor de îmbrăcăminte se va confrunta şi în 2009 cu dificultăţi din cauza reducerii cererii interne şi externe. În ceea ce priveşte comerţul exterior, în ultimii ani, industria de textile, confecţii şi pielărie se confruntă cu o serie de provocări pe plan internaţional dintre care cea mai importantă este liberalizarea completă a comerţului mondial cu produsele industriei uşoare ce a avut loc în ianuarie 2005. În acest context, comerţul exterior cu bunuri ale industriei uşoare a înregistrat un trend descendent, trecînd pe locul II, începînd cu anul 2005, după exporturile de produse ale contrucţiilor de maşini. Astfel, dacă în perioada 2001-2004 exporturile cu produse ale industriei uşoare au crescut într-un ritm mediu anual de creştere de 11,6%, în perioada 2005-2008 acestea au înregistrat o scădere în medie cu 3,4% anual. Potrivit lui Aurelienţu, diminuarea exporturilor de produse aferente industriei uşoare în perioada 2005-2008 a fost, în principal, determinată de evoluţia negativă a exporturilor de articole de îmbrăcăminte care au înregistrat un ritm mediu anual în scădere cu 7,3%. „Ca urmare a mediului internaţional nefavorabil, evoluţia comerţului exterior cu produse ale industriei uşoare, în primele 2 luni ale acestui an, îşi continuă tendinţa de contracţie înregistrată în ultima perioadă”, a mai spus preşedintele executiv al FEPAIUS.