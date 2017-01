Industria uşoară, în declin

Problemele cu care se confruntă producătorii români din industria uşoară au fost abordate ieri, într-o conferinţă de presă organizată cu prilejul deschiderii, în staţiunea Mamaia, a celei de-a XXXV-a ediţii a Tinimtex. “Aspectele negative se referă în special la scăderea producţiei industriale, a numărului de firme din sector şi a numărului de angajaţi. De un an au scăzut foarte mult exporturile româneşti în acest domeniu. Este un fenomen pe care îl aşteptam, dar se pare că a devenit realitate un pic mai devreme şi îmi e teamă că vom ajunge unde a ajuns Polonia, în urmă cu şapte ani, cînd a rămas doar cu jumătate din fabricile din industria uşoară“, a declarat preşedintele executiv al FEPAIUS (Patronatul Federaţiei Industriei Uşoare), Aurelienţiu Popescu. El a precizat că exporturile româneşti din acest domeniu au început să scadă din cauza aprecierii monedei naţionale, care, spune acesta, este mai mult o întărire artificială, aşa cum devalorizarea leului de-a lungul primilor 14 ani de la Revoluţie a fost un lucru aleatoriu. Popescu a adăugat că al doilea factor care a dus la scăderea exporturilor sînt tarifele la utilităţi. “Ne plăcea să ne lăudăm în fiecare an dar, din păcate, o industrie care ajunsese să aducă şi 1,9 miliarde euro aport net a decăzut în acest an. Ce am cîştigat în şapte ani cel mai probabil vom pierde în doi, din cauza dezinteresului generalizat. Eu spun că şi managerii noştri sînt vinovaţi, dar şi guvernanţii, în aceeaşi măsură. Noi sîntem o ţară care nu ştim să profităm de situaţii, care nu ştim să gîndim anticipat, nu avem un management performant... mai avem mult de muncă. Din păcate, anul trecut s-a întîmplat ca producţia industrială să scadă cu 15%, iar în acest an, s-a ajuns la 22% în ceea ce priveşte scăderea producţiei industriale. Din cele 9.000 de fabrici existente, majoritatea din cele care exportau şi-au redus producţia“, a declarat preşedintele executiv al FEPAIUS. El a adăugat că forţa de muncă din sector a scăzut, în 2005, cu 9%, din cauza migraţiei, anul acesta scăderea ajungînd la 12%. În cadrul întîlnirii a fost adusă în discuţie şi concurenţa neloială făcută producătorilor interni de către importurile de produse ieftine aduse din ţări precum Turcia sau China. “Importurile de produse ieftine îşi urmează o cale normală, căreia noi nu am ştiut să îi punem bariere. Un container cu îmbrăcăminte care vine din China prin Portul Constanţa are o valoare foarte mică pe factură, ceea ce înseamnă o pierdere foarte mare pentru bugetul ţării, deşi avem o taxă vamală de 44% pentru ele“, a concluzionat Popescu.