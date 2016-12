Industria uşoară... în pas de melc

Industria textilă este puternic afectată de criza economică, printre cele mai grave urmări fiind scăderea producţiei, a exporturilor şi a numărului de angajaţi, spun repezentanţii Federaţiei Patronale a Textilelor, Confecţiilor şi Pielăriei (FEPAIUS). Preşedintele executiv al FEPAIUS, Aurelienţu Popescu, a declarat, ieri, la Constanţa, într-o conferinţă de presă, că producţia industrială a scăzut în 2009 cu 23,7%, principalele cauze fiind scăderea exporturilor şi a consumului pe piaţa internă. El a afirmat că, în ultimii cinci ani, numărul salariaţilor s-a redus la jumătate, de la 450.000 câţi erau în 2005, la 230.000 în prezent. „Sperăm să ne oprim aici, pentru că am atins un punct critic”, a spus Popescu. Deşi numărul salariaţilor a scăzut, paradoxal este faptul că 30% din forţa de muncă de care este nevoie în economia românească se găseşte în industria uşoară. „Este interesant că, în toţi aceşti cinci ani, noi am avut nevoie de forţă de muncă, chiar dacă ea s-a redus. Printre cauzele care au dus la acest lucru se numără lipsa de interes din partea tinerilor pentru acest sector, dar şi plecarea angajaţilor în străinătate”, a spus Popescu. Cu toate acestea, preşedintele FEPAIUS susţine că, în perioada următoare, industria textilă se va revigora uşor, întrucât producţia şi consumul s-au stabilizat. „Din punctul de vedere al producţiei fizice s-a observat un an foarte bun în producţia de tricotaje, datorită faptului că acestea au fost, anul trecut, o categorie de produse la mare modă. Din acest motiv a crescut şi producţia la export. De asemenea, producţia de încălţăminte a reuşit să se păstreze la aproape acelaşi nivel, exporturile înregistrând o scădere de doar 2,5% faţă de 2008. Sunt semne mici de revigorare a industriei uşoare, însă şansa de supravieţuire a acesteia este relansarea consumului de îmbrăcăminte şi încălţăminte”, a afirmat preşedintele FEPAIUS.