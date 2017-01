Autoritățile caută, de două zile, un tânăr, de 21 de ani, din satul tulcean Malcoci, comuna Nufăru, care s-a înecat în Dunăre. Tragedia s-a petrecut, duminică după-amiază, în jurul orei 18.30, în suburbia tulceană Tudor Vladimirescu. Potrivit polițiștilor de la Transporturi, victima a mers, împreună cu mai mulți prieteni, pe malul Dunării. La un moment dat, s-a urcat pe ponton și a sărit în apă. Din cauza curenților puternici, nu a reușit să se întoarcă la mal și a fost înghițit, în scurt timp, de valuri. Dramatica scenă s-a petrecut sub privirile disperate ale amicilor săi. Aceștia au sărit în Dunăre, pentru a-l scoate la suprafață, dar eforturile lor au fost în zadar. „I-am strigat să dea din mâini și să se îndrepte spre mal. Am sărit după el, împreună cu un prieten, dar nu am reușit să-l salvăm“, a povestit unul dintre martori. Autoritățile au fost alertate prin linia unică 112. În scurt timp, pompierii și polițiștii au sosit la locul tragediei. Scafandrii au căutat cadavrul lui Raul-Florian Z. până la lăsarea întunericului, însă nu l-au găsit. Ieri, operațiunea a fost reluată, dar fără niciun rezultat. Oamenii legii spun că mama tânărului lucrează în Italia și a primit cumplita veste prin telefon.