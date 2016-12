Înecat în Dunăre

Un bărbat în vârstă de 42 ani, din localitatea constănţeană Ghindăreşti, a murit, ieri, în timp ce încerca să traverseze Dunărea îngheţată. Conform poliţiştilor, în jurul orei 13.30, Nicolae Trofimov a decis să meargă pe malul celălalt al Dunării pentru a lua lemne de foc din pădure, însă gheaţa a cedat sub greutatea corpului bărbatului şi acesta s-a dus sub sloiuri. Consătenii lui Trofimov, care l-au avertizat să nu traverseze fluviul îngheţat, l-au văzut cum dispare sub gheaţă, dar nu l-au putut ajuta de teamă să nu păţească şi ei la fel. Oamenii au sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi au anunţat producerea incidentului. Trupul bărbatului a fost căutat timp de câteva ore, fără să fie găsit.