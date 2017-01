Infanterişti români, la datorie, în Kosovo!

În Kosovo, sub motto-ul “UNIŢI PENTRU PACE”, îşi desfăşoară activitatea, începînd cu 28 august 2008, pentru o perioadă de şase luni, 86 de militari ai Batalionului 307 Infanterie Marină Babadag. La comanda acestora, constituiţi în Detaşamentul ROFND XVII, se află mr. Remus Melinte şi cpt. Ion Mungiu, comandant de companie. În cadrul forţelor de menţinere a păcii KFOR, infanteriştii marini desfăşoară mai multe tipuri de misiuni: patrulări, posturi de observare, control trafic, escorte şi acordare de asistenţă medicală pentru localnici. Detaşamentul românesc se subordonează batalionului italian Task Force Acvila, iar baza unde operează, numită Camp Villagio, este situată lîngă oraşul Pec. Într-o corespondenţă cu cotidianul “Telegraf”, purtătorul de cuvînt al detaşamentului, lt. Claudiu Vişan, a relatat cît de delicată dar, totodată, importantă, este munca pe care o depun camarazii săi din Forţele Navale: “Misiunea noastră poate nu pare aşa grea la o primă vedere. Noi trebuie să asigurăm paza şi apărarea unor enclave din zona Pec, precum şi libertatea de mişcare pentru toţi locuitorii, indiferent de apartenenţa etnică. În esenţă însă, munca noastră nu este nici pe departe uşoară, pentru că liniştea în Kosovo atîrnă de un fir, un fir pe care noi încercăm să îl protejăm, să îl întărim prin acţiunile noastre.” Claudiu Vişan menţionează că starea de spirit a militarilor români din Kosovo este bună: ”Chiar dacă pentru majoritatea dintre ei este prima misiune în tetrul de operaţii, toţi au trecut uşor peste emoţiile începutului de drum şi au demonstrat că sînt purtătorii unor tradiţii începute încă de la 1940, în ceea ce priveşte existenţa infanteriştilor marini români. Cooperarea cu militarii italieni, în special, precum şi legăturile stabilite cu populaţia localnică sau oficialităţile din zona de responsabilitate sînt cîteva din obiectivele pe care, prin felul lor deschis, comunicativ, sociabil, militarii noştri le-au realizat într-un timp scurt.”

Viaţa în Camp Villagio din Kosovo

Ofiţerul ţine să vorbească şi despre frumuseţea locurilor unde îşi desfăşoară misiunea infanteriştii Marinei: “Camp Villaggio Italia - cum spun italienii, pentru noi Kosovo, este o bază militară foarte frumoasă, aşezată la poalele munţilor, cu o panoramă superbă, care cuprinde parcă întrega zonă, un adevărat punct de observaţie. Este o zonă în care asemănările cu ţara noastră te fac să te simţi acasă. Baza este situată lîngă valea Rugovei, un rîu care, puţin mai sus spre graniţa cu Muntenegru, a creat, de-a lungul timpului, cea mai frumoasă şi căutată zonă din provincia Kosovo.” Din relatărea locotenentului, viaţa în baza militară „Camp Villaggio” este un exemplu de armonie: „Baza este un mic turn Babel prin prisma diversităţii culturale pe care o prezintă dar, spre deosebire de legenda mitică, realitatea de aici este un exemplu de organizare şi profesionalism. Este un sistem foarte bine pus la punct, în care fiecare îşi cunoaşte locul şi rolul, un sistem în care s-au integrat foarte rapid militarii români. Pentru a păstra un tonus bun pe întreg parcursul misiunii, lucrăm după un program flexibil, un program care îmbină serviciul cu timpul liber, care permite fiecărui militar accesul la facilităţile bazei şi desfăşurarea unei game largi de activităţi. Pentru ca acestea să poată fi realizate, baza este un mic orăşel în care sute de oameni lucrează pentru a-i sprijini pe cei care execută misiuni sau, cum spun americanii: ”serving the ones who serve“. Facilităţi precum săli de fitness, terenuri de sport, restaurante, săli de internet, o capelă de rit romano - catolic, dar care este deschisă tuturor celor care vor să-şi regăsească pacea interioară, fac din Camp Villaggio o bază militară pe care am vrea să o regăsim şi la întoarcerea în ţară.”

Prin intermediul cotidianului “Telegraf”, cei 86 de militari ai Batalionului 307 Infanterie Marină Babadag le transmit celor de dragi, de acasă, următorul mesaj: „Vrem să fiţi siguri că ne întoarcem acasă cu capul sus, mîndri că am fost aleşi să participăm la această misiune şi că vom fi aşa cum îi stă bine unui infanterist marin ”Semper praesens”!”