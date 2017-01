Infanteriştii marini de la Babadag au revenit din Kosovo

Ultimul eşalon al Detaşamentului ROFND XVII, compus din militari ai Batalionului 307 Infanterie Marină de la Babadag, a revenit acasă la sfîrşitul săptămînii trecute, după o misiune de menţinere a păcii de şase luni, în Kosovo. Din spusele purtătorului de cuvînt al Detaşamentului ROFND VII, locotenentul Claudiu Vişan, puşcaşii marini au revenit pe aeroportul Mihail Kogălniceanu în două etape, pe 27 aprilie - 36 militari, iar pe 7 martie, 34. Restul de 16 puşcaşi urmează să ajungă la Constanţa în cursul acestei săptămîni pînă joi, cînd pe platoul din faţa unităţii Batalionului 307 de la Babadag se va desfăşura un ceremonial militar prilejuit de revenirea acasă a militarilor.

Infanteriştii marini au desfăşurat, timp de şase luni, misiuni în sprijinul păcii în cadrul operaţiunii Task Force Aquila, în subordinea Brigăzii Multinaţionale Vest sub egidă KFOR, în Camp Villagio din apropierea oraşului kosovar Pec. Puşcaşii marini au desfăşurat misiuni de patrulare, posturi de observare, control trafic, misiuni logistice şi acordare de asistenţă medicală pentru localnici. Detaşamentul a desfăşurat peste 3000 de misiuni şi a parcurs cu tehnica din dotare peste 50000 de kilometri. Pe perioada celor şase luni de misiune, militarii români nu s-au confruntat cu nici un incident, toate obiectivele stabilite fiind îndeplinite. La sfîrşitul mandatului KFOR, toţi membrii detaşamentului au fost medaliaţi cu distincţia militară “Non Article Five NATO” care, din spusele purtătorului de cuvînt al detaşamentului, se acordă de Coaliţie celor care participă în misiuni de menţinere a păcii sub mandat NATO . În cadrul ceremoniei de predare a misiunii, comandantul infanteriştilor marini, maior Remus Melinte, a primit din partea Ministerului Apărării Naţionale Italian o decoraţie pentru rezultatele obţinute în cadrul misiunii KFOR. Distincţia a fost decernată de comandantul Brigăzii Multinaţionale Vest, general de brigadă Giovanni Armentani.

Pe 6 martie, în baza Camp Villaggio, Kosovo, a avut loc transferul de autoritate la nivelul detaşamentelor ROFND XVII şi ROFND XVIII. Cei care au preluat misiunea sunt militari ai Batalionului 60 Paraşutişti Băneasa - Otopeni, condus de maiorul Ionuţ Gheorghe. În cadrul ceremonialului transferului de autoritate, detaşamentul a intrat sub comanda colonelului Benedetto Speranza, comandantul Task Force Aquila. Ceremonialului de transfer al autorităţii între cele două detaşamente a fost simbolizat prin predarea drapelului NATO între comandanţii de companii ai celor două detaşamente. La finalul festivităţii, comandantul Brigăzii Multinaţionale Vest, general de brigadă Giovanni Armentani, a mulţumit în cuvîntul său detaşamentului ROFND XVII pentru activitatea depusă şi a apreciat calităţile pe care puşcaşii marini le-au demonstrat pe perioada misiunii.