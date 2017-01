Infantino, un președinte care vrea să reformeze FIFA

Gianni Infantino este, de vineri, noul președinte al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), după ce a câștigat alegerile în al doilea tur de scrutin. Reamintim că elvețianul a obținut 115 voturi din 207 posibile, în condițiile în care majoritatea simplă necesară era de 104 voturi. În acest tur, principalul său contracandidat, șeicul Salman Bin Ebrahim Al Khalifa din Bahrein, a strâns doar 88 de voturi. Prinţul iordanian Ali Bin Al Hussein a primit 4 voturi, în timp ce francezul Jerome Champagne n-a obținut niciun vot. Scorul din primul tur, unde era nevoie de o majoritate de două treimi din totalul voturilor exprimate, a fost: Infantino 88, Salman 85, Ali 27 și Champagne 7. Al cincilea candidat, Tokyo Sexwale, s-a retras înaintea primei sesiuni de votare.

După anunțarea rezultatului final al votării, Gianni Infantino a ținut un scurt discurs la Zurich, în fața membrilor afiliați FIFA. „E greu să-mi exprim sentimentele în acest moment. E o onoare imensă să fiu președintele FIFA și vreau să lucrez cu voi toți pentru a restabili și a reconstrui o nouă eră a FIFA, în care să putem pune din nou fotbalul în centrul atenţiei. FIFA a trecut prin perioade triste, prin momente de criză, dar acele vremuri aparţin trecutului. Trebuie să punem în aplicare reforma și să implementăm o bună guvernare și o transparență deplină. De asemenea, trebuie să avem respect. Vom câștiga înapoi acest respect prin muncă grea, prin devotament și ne vom asigura că ne putem concentra în cele din urmă pe acest sport minunat”, a declarat Infantino.

„Voi munci fără odihnă să aduc fotbalul înapoi la FIFA și să readuc FIFA în fotbal. Aș vrea să văd o mare dezvoltare a fotbalului în toată lumea. Aș vrea să văd o ligă a Caraibelor, academii în Africa, copii jucând în Oceania. Aș vrea să văd fotbalul dezvoltându-se în toată lumea și lumea să vadă FIFA ca o organizație ce ajută fiecare țară din lume să dezvolte fotbalul. Vreau să mă uit în ochii copiilor care vor zâmbi când vor avea o minge cu care să se joace. O nouă eră a început pentru FIFA în timp ce vorbesc. Voi contacta partenerii comerciali, sponsorii, care au nevoie să-și recâștige încrederea în FIFA și, când vom reuși asta cu noul nostru stil de muncă, atunci veniturile vor crește și nu va fi motiv de îngrijorare la FIFA”, și-a creionat Infantino primele obiective.

Noul președinte al FIFA a precizat că viitorul secretar general va fi numit de noul Consiliu al FIFA, pe baza unui nou statut. „Vreau un secretar general foarte puternic. Am spus că, dacă voi fi președinte, secretarul nu va fi european, dar voi alege cea mai bună soluție pentru FIFA și fotbal”, a precizat Infantino, alimentând zvonurile că după primul tur de scrutin a încheiat o înțelegere cu prințul iordanian Ali pentru ca acesta să devină secretar general.

Infantino nu a uitat să-i mulțumească și lui Michel Platini, a cărui mână dreaptă a fost la UEFA din anul 2009: „Îi mulțumesc lui Michel Platini pentru tot ce m-a învățat și pentru colaborarea noastră. Am gânduri puternice și dragi pentru Michel Platini în acest moment”. Platini, considerat ca mare favorit la succesiunea lui Blatter, ispășește în prezent o suspendare de șase ani și urmează să facă recurs la TAS.

Elvețianul a precizat că nu va purta ranchiună confederațiilor care nu l-au susținut: „A fost o competiție, nu un război, au fost alegeri, unde poți câștiga sau poți pierde. Personal am foarte bune relații cu persoane din Africa, Oceania, CONCACAF, CONMEBOL... Alegerile s-au terminat și am întors pagina. Nu sunt un candidat al Europei, sunt un candidat al fotbalului și fotbalul este universal. Nu voi vorbi despre politici, bariere și diviziuni. Ne vom concentra pe fotbal și vom dezvolta fotbalul oriunde în lume”.

REACȚII DUPĂ ALEGEREA LUI INFANTINO

„Felicitări lui Gianni Infantino pentru alegerea lui. În aceste vremuri dificile pentru fotbal, îi doresc succes deplin pentru a pune în practică reformele adoptate de Congresul Extraordinar al FIFA. Mă alătur ideii unei colaborări bune și constructive în interesul sportului'' - Thomas Bach, președinte al Comitetului Internațional Olimpic (CIO).

„Noi suntem mulțumiți și ușurați că Gianni Infantino a câștigat și pentru că fotbalul european va păstra o mare influență. Aceasta, dar și reformele ne dau curaj și speranța unui viitor mai bun. Dar rămân multe lucruri de făcut” - Rainer Koch, co-președinte interimar al federației germane de fotbal.

„Eficiența din administrația UEFA dovedește clar că este o persoană competentă. Avem un președinte care înțelege fotbalul, care înțelege afacerile fotbalului și care deține competențele și experiența necesare. Marea provocare a FIFA rămân guvernanța și administrarea finanțelor, a partenerilor comerciali” - Danny Jordaan, președinte al federației din Africa de Sud.

„Îi doresc noului președinte să facă o treabă bună, astfel ca să poată îndrepta FIFA către o nouă eră. Noi trebuie să ne regăsim credibilitatea după un an de umilințe, pentru că fotbalul nu este așa cum a fost arătat în aceste ultime luni. Fotbalul mondial are nevoie de a continua pe drumul reformelor începute azi și Italia este disponibilă pentru a contribui la aceste procese de reînnoire care sunt așteptate de toți. Este o idee care s-a impus, un proiect dus de țările și confederațiile care au fotbalul în ADN-ul lor” - Carlo Tavecchio, președintele federației italiene.

„Este magnific. Este atât de emoționant când, după patru luni, s-a ajuns să aibă în spatele lui cea mai mare parte a lumii. Aștept mult de la Gianni” - Michael van Praag, președintele federației olandeze.

„Este cineva capabil să impună reformele de care FIFA are nevoie pentru a apăra fotbalul mondial. Gianni Infantino a reușit în cadrul UEFA o muncă extraordinară, care a fost fundamentală pentru dezvoltarea organizației și a federațiilor. Am văzut în aceste ultime luni cât de capabil este să dialogheze și să creeze punți de comunicare. Suntem siguri că va fi la înălțime pentru ceea ce va fi, fără îndoială, provocarea vieții sale. Fotbalul este un sport de dimensiuni planetare și care este confruntat cu câteva probleme mondiale. FIFA este o organizație rănită și are nevoie de o conducere puternică și credibilă“ - Fernando Gomes, președintele federației portugheze.

„Infantino nu este un om politic, nu este un superstar, el este doar foarte organizat. A condus cu adevărat bine UEFA și va fi un mare președinte al FIFA. Cred că suntem poate prea optimiști în ce privește viitorul FIFA față de acum o săptămână, după un an teribil pentru FIFA. A fost o organizație coruptă mult timp și acum există speranțe de viitor” - Greg Dyke, președintele federației engleze.

„Felicitări lui Gianni, schimbarea a sosit în sfârșit. Este momentul unei noi ere la FIFA” - Luis Figo, fost jucător portughez și fost candidat la președinția FIFA, retras din cursă cu mult timp înaintea Congresului de la Zurich.

Gary Lineker, fostul mare atacant al naționalei Angliei, actualmente comentator sportiv, i-a urat succes noului preşedinte al FIFA, dar a sugerat faptul că între Gianni Infantino şi Sepp Blatter există multe legături şi asemănări: „Am acest sentiment ciudat că Infantino îşi va scoate masca şi îl vom vedea tot pe Sepp Blatter. Oricum, va avea o misiune infernală”.

Gianni Infantino este al nouălea președinte ales al FIFA în cei 112 ani de existență a instituției. Iată lista precedenților ocupanți ai postului:

1904-1906 Robert Guerin (Franța)

1906-1918 Daniel Burley Woolfall (Anglia)

1921-1954 Jules Rimet (Franța)

1954-1955 Rodolphe William Seeldrayers (Belgia)

1955-1961 Arthur Drewry (Anglia)

1961-1974 Stanley Rous (Anglia)

1974-1998 Joao Havelange (Brazilia)

1998-2015 Joseph Blatter (Elveția)

BLATTER L-A FELICITAT PE INFANTINO

Elvețianul Joseph Blatter, care este suspendat pentru șase ani din toate activitățile legate de fotbal, l-a felicitat pe conaționalul său. „Te felicit sincer și din toată inima, Gianni Infantino, pentru alegerea ta. Cu adoptarea programelor de reforme, așteptările vor fi și mai mari. Dar sunt convins că succesorul meu le va pune în aplicare. Cu experiența lui, cu capacitățile sale, cu înțelegerea strategiei și diplomației, el are toate calitățile de a continua munca mea și de a readuce FIFA către stabilitate. Mult succes!”, a declarat într-un comunicat președintele FIFA din ultimii 17 ani, care va contesta suspendarea la Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS).

