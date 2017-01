Infarctele și accidentele vasculare cerebrale, mai frecvente în prima lună din an

Decesele care survin în întreaga lume din cauze cardiovasculare, cum ar fi infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral, înregistrează un vârf în luna ianuarie. Motivul pentru care se întâmplă astfel nu a fost clar un timp pentru oamenii de știință, însă noi dovezi încep să dezlege misterul, scrie The Conversation, citat de Agerpres. Cercetătorii au crezut inițial că această tendință trebuie să aibă legătură cu frigul, dar s-a dovedit a fi un punct de pornire fals. Specialiști de la Universitatea din California de Sud au analizat decese survenite din cauza atacurilor de cord între 1985 și 1996 la Los Angeles, un oraș cu iarnă blândă și temperaturi minime zilnice relativ constante pe tot parcursul anului. Ei au descoperit o variație sezonieră a atacurilor de cord, cu o treime mai multe decese survenite în ianuarie. Oamenii de știință au analizat, de asemenea, certificatele de deces a 1,7 milioane de oameni (intervalul 2005 - 2008) din șapte locații din Statele Unite, ale căror temperaturi medii au variat de la ridicate la scăzute. Din nou au găsit un model similar de mortalitate cardiacă, inclusiv atacuri de cord, în aceste locuri diferite, cu un vârf înregistrat în luna ianuarie. Aceste rezultate concordă alte studii realizate pe tot globul, care au scos în evidență o frecvență a deceselor cauzate de boli cardiovasculare în luna ianuarie. Printre cauze, cercetătorii au identificat: poluarea aerului, gripa, lipsa de somn. De exemplu, dezechilibrarea ritmului circadian și de somn în zilele de după un atac de cord poate împiedica, de asemenea, recuperarea. Prin urmare, ce legătură au ritmurile biologice de zi cu zi cu decesele cardiovasculare în timpul iernii? Cercetători de la JDRF/Wellcome Trust Diabetes and Inflammation Laboratory au examinat probe de sânge și țesut de grăsime de la 16.000 de persoane din Marea Britanie, SUA, Islanda, Australia și Gambia. Ei au descoperit că activitatea a aproape un sfert din toate genele noastre este diferită în funcție de perioada anului, unele fiind mai active în timpul iernii decât vara. Studiul a relevat faptul că numeroase gene implicate în reglementarea sistemului nostru imunitar sunt sezoniere. Cu alte cuvinte, ele produc proteine la rate diferite, în funcție de anotimp. Una dintre aceste gene este ARNTL, o importantă genă de tip ceas circadian care suprimă inflamația. S-a dovedit că ARNTL este cel mai puțin activă în luna ianuarie, ceea ce poate contribui la niveluri mai ridicate de inflamație. Ceea ce arată toate aceste cercetări că este ianuarie prezintă un ”cronorisc” - în care mai mulți factori de risc, când apar în aceeași perioadă de timp, pot fi letali. În cazul deceselor coronariene, acest '”cronorisc” este ianuarie. Deci, în plus față de a adăuga o haină mai groasă în această lună, trebuie să ne asigurăm că dormim suficient, creștem aportul de vitamina D și stăm departe de trafic și de străzi aglomerate.