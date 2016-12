Infarctul miocardic poate fi prevenit imagistic!

Şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, profesor doctor Benedek Imre, a declarat ieri, la deschiderea celei de-a XII-a Conferinţe de Cardiologie care se desfăşoară la Târgu Mureş, că împreună cu echipa sa a reuşit, în premieră mondială, să descrie modificările imagistice ale infarctului miocardic. Profesorul, care este şi preşedintele comitetului de organizare al Conferinţei de Cardiologie, a precizat că va prezenta noutatea respectivă în cadrul manifestării ştiinţifice care se derulează la Târgu Mureş, de ieri şi până sâmbătă. „Noutăţi sunt multe, dar aş sublinia achiziţiile recente de aparatură pentru oferirea posibilităţilor de diagnostic imagistic al bolilor coronariene. Pot să spun că infarctul miocardic, care decimează populaţia, poate fi, înainte să se întâmple, diagnosticat şi poate fi prevenit şi tratat cum trebuie. Aici noi avem o bucurie, suntem printre pionieri, noi spunem că suntem primii care am descris în lume care sunt acele modificări caracteristice imagistice şi pe care le-am publicat şi au apărut într-o revistă foarte faimoasă, Revista de Cardiologie Canadiană, deci am fost recunoscuţi”, a declarat dr. Benedek. Totodată, el a spus că „cea mai mare noutate este că infarctul miocardic acut poate fi prevenit imagistic dacă pacientul se trimite într-un loc adecvat“. „Există un aparat, Computer Tomograf, cu care se poate face coronografie fără cateterism, fără intervenţie. Pe acea imagine care apare pe artera coronară la cei care, din păcate, urmează să facă un eveniment coronarian acut grav pot fi constatate nişte modificări care sunt cu peste 90% caracteristice. Dacă cineva are durere precordială, are o stare de rău, are aritmie şi se diagnostichează boala coronariană, medicul se gândeşte la acest lucru şi îl trimite, atunci poate în zilele care urmează bolnavul nu va face infarct miocardic acut”, a explicat profesorul.