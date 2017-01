Infecţiile intestinale, una din marile probleme de sănătate

Medicii atrag atenţia că infecţiile intestinale reprezintă una din marile probleme de sănătate din lumea întreagă, mai ales în sezonul cald. “În ultima perioadă, ele au o mare răspîndire pe glob”, spune dr. Loti Popescu, master european, totodată şi şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) Constanţa. Medicul spune că boala este dată de o mare diversitate de germeni (bacterii, virusuri, protozoare, fungi). “Indiferent cărei clase aparţin şi ce denumire poartă, germenii infecţioşi cauzează o diaree acută infecţioasă care se manifestă vizibil prin: scaune apoase frecvente, deshidratare în grade variate (care reprezintă urgenţă principală în asemenea situaţii), vărsături, febră”, explică dr. Popescu. ”Ca urmare a circulaţiei intense a turiştilor s-a favorizat răspîndirea pe plan mondial a diferiţilor agenţi infecţioşi”, completează directorul medical adjunct al ASPJ Constanţa, dr. Mihaela Dinisov. Infecţiile tractului digestiv acţionează asupra organismului în mod complex, în funcţie de infecţiozitatea agenţilor respectivi, dar şi de particularităţile organismului afectat (vîrstă, stare de nutriţie, de reactivitate etc.). Agenţii infecţioşi şi toxinele lor acţionează atît local, cît şi general, prin producerea de dezechilibre hidroelectrolitice, circulatorii şi nervoase (şoc infecţios, stare de toxemie ş.a.). Dr. Popescu mai spune că profilaxia bolii diareice implică aplicarea unui întreg ansamblu de măsuri de prevenire şi de supraveghere a infecţiilor intestinale. Pentru aceasta, trebuie respectate o serie de măsuri de igienă personală, dar şi colectivă. În primul rînd se recomandă spălarea pe mîini ori de cîte ori este cazul (înainte şi după masă, după folosirea toaletei, la venirea acasă etc.), dar şi spălarea sub jet puternic de apă a fructelor şi legumelor. Consumul de apă trebuie să se facă doar din surse sigure, autorizate. Medicii mai precizează că este foarte importantă verificarea termenului de garanţie şi menţinerea la rece a tuturor alimentelor achiziţionate. În sezonul cald se recomandă evitarea consumului de conserve, a băuturilor neîmbuteliate, dar şi evitarea consumului de alimente care se alterează repede (frişca, creme, maioneze), a îngheţatei topite. Personalul care lucrează în sectorul alimentar, dar şi personalul din instalaţiile centrale de apă şi personalul de îngrijire din sectorul infantil este obligat să efectueze controalele periodice, aşa-zisele examene bacteriologice. În situaţia apariţiei semnelor de boală se recomandă prezentarea la medic pentru consultaţii şi tratament adecvat. “Este contraindicat tratamentul cu antibiotice din proprie iniţiativă, fără prescripţie medicală”, susţine dr. Loti Popescu. Medicul mai spune că părinţii trebuie să-şi supravegheze copiii şi să-i deprindă cu regulile elementare de igienă personală şi colectivă pentru a limita infecţia.