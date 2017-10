INFERNAL! În 3 luni, ZECI DE MII de oameni au cerut ajutor unui singur spital!

Nu degeaba s-a spus că vara, în sezonul estival, Constanța devine capitala României; populația ajungând chiar să se tripleze, ca urmare a numărului mare de turiști care vin pe litoral. An de an, se trage un semnal de alarmă către autorități pentru a aloca fonduri mai mari Unității de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) din Constanța, dar și pentru ca orașul nostru să aibă spitale municipal, regional dar și de copii. Un oraș cum este Constanța, al doilea ca mărime din țară, nu are un spital materno-infantil, deși sunt orașe mult mai mici care au și unități sanitare de monospecialitate. Rezultatul? Unica UPU din județ este efectiv sufocată de un număr impresionant de pacienți în doar 3 luni. Personalul medical a fost supus la o muncă infernală, dacă stăm și analizăm statisticile puse la dispoziție de către SCJU Constanța. Astfel, între 15 iunie și 15 septembrie, la UPU Constanța au fost înregistrați 39.000 de pacienți. ”În funcție de clasificarea urgențelor, cei mai mulți dintre pacienți au fost încadrați la codul verde (34.258). La codul galben au fost înregistrați 3.544 pacienți, iar la codul roșu (resuscitare), au ajuns în cele 3 luni de sezon estival 672 pacienți”, potrivit raportărilor SCJU. Tot conform statisticilor, în urma investigațiilor de specialitate, au rămas internate 9.782 de persoane, astfel: la Cardiologie - 889, Neurologie - 798, Gastroenterologie - 362, Medicina internă 1 - 297, Medicina internă 2 - 370, Obstetrică - Ginecologie - 1768, Chirurgie generală 1 - 421, Chirurgie generală 2 - 106, Psihiatrie - 370, Pediatrie - 1998. Extrem de solicitate în UPU Constanța au fost și serviciile de imagistică medicală, deși cheltuielile au fost uriașe. Astfel, au fost efectuate peste 5.000 de investigații de tomografie computerizată și, la peste 17000 pacienți, s-au recoltat analize de sânge. Pe grupă de vârstă, în UPU, din cei 39.000 de pacienți au fost înregistrați 105 copii cu vârsta între 0 și 30 zile; 1.054 cu vârsta de la 1 lună la 12 luni; 8.758 - 1-16 ani; 6.136 - 17-36 ani; 7.926 - 31-50 ani; 4889 - 51-56 ani și 5108 cu vârsta >65ani. Potrivit SCJU, 24.039 dintre pacienții înregistrați au ajuns la UPU prin mijloace proprii; 10.802 au fost aduși de la domiciliu, 983 au fost aduși de la alte unități sanitare, 23 au fost aduși de la unități sanitare private și 422 au fost aduși din locuri publice.