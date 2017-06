Infidelitatea online! 6 semne că partenerul te înșală pe Facebook

08:29:57 / 31 Mai 2017

sunteti tacaniti!

cum sa fie activitatea de pe internt infidelitate? Faptul ca el -sau ea- nu accepta sa permita accesul celuilalt la imaginile care-l distreaza nu are nimic in comun cu infidelitatea. E o chestie intima. Ca si corespondenta. Nu o fluturi prin toata casa. Doar dusii cu pluta se feresc de partener/a, cand utilizeaza "cutia". E ca si cand ai spune ca uitatul la tv -la filme deocheate- este infidelitate. Sau admiratia pentru o actrita -mai nuda sau nu-, e infidelitate. De acord, pasiunea si obsesia pentru astfel de imagini sunt un semnal de alarma. Dar nu in sensul infidelitatii. Inseamna ca ceva scartiie in relatie. Mai ales la capitolul sex. Un astfel de obicei trebuie sa provoace o discutie seriaosa in domeniu si schimbarea obiceiurilor sexuale nesatisfacatoare sau divortul, daca se constata o divergenta prea mare. Dar sa consideri activitatea pe internet (chiar cea fara perdea) infidelitate.... haida-de! Sa stiti ca nu se nasc copii din relatii prin posta etc. La "posta" se pot naste. Dar e altceva. Flirtul este o activitate frivola, prin care oamenii se mai descarca de tensiunea nervoasa cotidiana. Daca se deruleaza intre vecini/colegi, in contact direct, poate duce la infidelitate. Dar nu obligatoriu. Dar pe pc, cand protagonistii sunt la sute de km, este ridicol sa consideri ca este o cale deschisa infidelitatii sau chiar inffidelitate. Daca se fac invitatii la intilniri fizice, daca cineva vine la persoana cu care flirteaza, da. E o problema. Dar cat e doar vorba... la distanta... Nu fiti ridicoli! (Sau fanatici.) Vai de sotul doamnei asteia... Sau nu e maritata? Asta ar explica tonul articolului. (desvoratata sau nu a gasit barbatul perfect? sa nu mai caute! nu exista. toti barbatii avem cate o hiba. doar eu cu un stol intreg...)