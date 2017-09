ÎNFIORĂTOR! Cine răspunde de moartea în chinuri a bolnavilor constănțeni?

Țara noastră are grave probleme în ceea ce privește acordarea îngrijirilor pentru bolnavii de cancer aflați în fază terminală; se pot număra pe degete centrele de îngrijri paliative în care își desfășoară activitatea profesioniști adevărați. Constănțenii au avut timp de 7 ani un asemenea centru, unde au profesat oameni cu adevărat dedicați. Totul s-a terminat, însă, contractul pentru spațiul de funcționare ajungând la final. Care va fi soarta bolnavilor de cancer aflați în fază terminală? Ce soluții există? Cine răspunde de moartea în chinuri a bolnavilor constănțeni?

O cumplită boală care face „ravagii“ în România, dar nu numai - CANCERUL - fie că sunt copii, fie adulți, fie bătrâni, dă mari bătăi de cap autorităților. Tratamentele sunt extrem de scumpe, iar când vine vorba de îngrijiri de specialitate, de asemenea, sunt mari probleme; și mai ales pentru bolnavii aflați în fază terminală. Și nimeni nu poate să ne contrazică: România are grave probleme în acest sens. Bolnavii sunt puși pe drumuri pentru investigații de specialitate, pentru tratamente, pentru îngrijri, pentru tot. Un pacient diagnosticat cu cancer, indiferent de tip, aflat sub tratament cu citostatice, abia dacă se mai ține pe picioare. La această stare se adaugă și greața, vărsăturile, amețelile etc. Acest om, în aceste condiții, este pus pe drumuri. Devine dependent fizic, psihic. Se face greu înțeles, dar cineva trebuie să-l ajute, să-l înțeleagă. Își revine, însă, în multe dintre cazuri, boala recidivează. O ia de la capăt. Mai are putere să învingă din nou boala? Uneori da, alteori nu. Este cumplit, atât pentru el, cât și pentru familie. Știe că sfârșitul îi este aproape, știe că a devenit o povară pentru cei apropiați. Luptă cu gândurile negre, vrea să fie optimist, speră într-un miracol. Pentru asta însă are nevoie de ajutor. Vine vremea când pacientul are nevoie de altfel de îngrijri, așa-numitele îngrijri paliative. Cine le oferă? Poate familia să își permită astfel de îngrijiri, în unele cazuri contra cost? Bolnavii de cancer din Constanța au avut la dispoziție un astfel de centru - renumitul Centru de Îngrijri Paliative ”Casa Soarelui”, cu o capacitate de 15 paturi. Razele de speranță, însă, pentru cei suferinzi au apus. Contractul încheiat între fundația denumită Centrul de Îngrijri Paliative ”Casa Soarelui” și Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) a luat final. În 2003, o mână de oameni au decis să pună bazele fundației. Au plănuit înființarea unui centru. N-a fost deloc ușor; a fost o muncă titanică, având în vedere că au preluat de la DSPJ Constanța o clădire în paragină. A fost renovată din temelie și a devenit un centru primitor pentru pacienți; 24 de oameni, specialiști în astfel de îngrijri, au făcut totul pentru ca bolnavii să fie tratați astfel încât să uite de boală, de suferința care nu poate fi descrisă în cuvinte. Am aflat de la reprezentanții DSPJ că spațiul va fi scos la licitație, licitație la care se poate înscrie și actuala fundație. Menționăm că, în tot acest timp, DSPJ nu a perceput nicio taxă de închiriere a spațiului fundației, lucru specificat în contract.

CE VA URMA? Între timp a fost pus lacătul, recent, pe poarta centrului. Pur și simplu, potrivit oficialilor DSPJ, din punct de vedere legal nu s-a mai putut continua contractul. În curtea unității există un teren pentru care au început procedurile de intabulare, iar după finalizarea documentelor, va demara licitația. Singura soluție prin care ar fi putut continua contractul ar fi fost ca centrul să fie de utilitate publică, explică reprezentanții DSPJ, însă în acest caz vorbim despre o fundație. Lăsând la o parte problemele legislative, care va fi soarta pacienților în fază terminală? Cine răspunde de moartea în chinuri a bolnavilor constănțeni? Cine le va mai alina suferința?

Am aflat că, peste aproximativ o lună, la Cumpăna va funcționa un asemenea centru cu un număr de 50 de paturi; care de asemenea va avea contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, deci o parte dintre servicii vor fi decontate. Pe de altă parte, directorul DSPJ Constanța, dr. Constantin Dina, a declarat, pentru ”Telegraf”, că va discuta cu conducerile spitalelor din județ, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța, Spitalul Municipal Mangalia, Spitalul Municipal Medgidia, dar nu numai, în vederea posibilității înființării unor compartimente de îngrijri paliative; cu mențiunea că unele spitale din țară au chiar secții de îngrijiri paliative. ”Poate există posibilitatea să pună la dispoziție 5 - 10 paturi pentru astfel de îngrijri; serviciile vor fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Există această soluție; dacă își vor arăta intenția, vom face o notificare de specialitate la Ministerul Sănătății”, a adăugat dr. Dina. Menționăm că imobilul în care a funcționat Centrul ”Casa Soarelui” nu poate avea decât destinația pentru servicii socio-medicale.

