Înfiorător: în șapte zile, ginecologii au operat patru paciente cu cancer

Diagnosticul de cancer a început să fie stabilit de către medici tot mai des, nu doar în țară, ci în întreaga lume. Problema este că multe dintre tipurile de neoplasm sunt depistate în stadii avansate ale bolii, când medicii nu prea mai au multe de făcut. Chiar și așa, se încearcă totul, în cele mai multe dintre spitale, în speranța că viața va fi prelungită, iar calitatea zilelor rămase va cunoaște îmbunătățiri. Pe lângă tratamentele extrem de agresive, chimioterapie, radioterapie, cobaltoterapie (folosită tot mai rar), se intervine și chirurgical pentru a extirpa tumorile maligne. În ultima perioadă, medicii constănțeni se confruntă cu un număr tot mai mare de intervenții chirurgicale oncologice. Numai în ultimele șapte zile, potrivit șefului Clinicii de Obstetrică Ginecologie I a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” Constanța, prof. univ. dr. Vlad Tica, ginecologii au efectuat nu mai puțin de patru operații, unele recidive ale cancerului, fie ovarian, fie de endometru. ”Pacientele au vârste cuprinse între 55 și 70 de ani. Asistăm la o incidență a neoplasmelor foarte crescută, în primul rând, și din motivul nerealizării screeningului medicinei preventive, e adevărat, mai puțin eficace în cazul neoplasmului de ovar, în al doilea rând din cauza preventării tardive a pacientelor care au simptomatologie care poate identifica un stadiu preneoplazic sau în stadiu inițial, acest stadiu inițial putând fi tratat cu mari șanse de reușită. În al treilea rând, ca urmare a adresabilității crescânde a pacientelor cu acest tip de patologie către clinicile de Obstetrică Ginecologie ale Spitalului de Urgență Constanța”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prof. univ. dr. Tica.

INTERVENȚII EXTREM DE DIFICILE Intervențiile chirurgicale în aceste cazuri sunt extrem de dificile, susține profesorul, necesită expertiză, experiență, dar și echipe complexe interdisciplinare. ”Ele pot avea ca rezultate evoluții și nefavorabile cu numeroase complicații intra și post-operatorii. Din fericire, la niciuna din cele patru operații nu au apărut complicații”, a declarat șeful Clinicii. Toate intervențiile chirurgicale oncologice au fost realizate prin metoda clasică, laparotomie, laparoscopia (operația fără bisturiu, care nu presupune deschiderea peretelui abdominal) fiind o operație la care prea puțini specialiști se încumetă. ”Foarte puține echipe din Europa operează prin metoda laparoscopică, este o operație foarte dificilă, care este supusă unui mare risc de complicații intraoperatorii. Pentru mulți, laparotomia oferă o cale de abordare mai facilă”, a declarat prof. univ. dr. Tica. Pacientele cu diferite tipuri de cancer operate de medicii constănțeni au trecut cu bine de operații.

CONTROLUL MEDICAL PERIODIC POATE SALVA VIEȚI

Medicii recomandă femeilor să meargă la controlul ginecologic măcar o dată pe an și să urmeze recomandările specialiștilor pas cu pas. În urma examenelor medicale, la testele indicate de către medici pot fi descoperite afecțiuni grave, dar în stadii incipiente, astfel că și șansele de vindecare sunt mai mari. Este mult prea târziu când apar simptomele de boală, dureri mari în zona abdominală, sângerări, scădere în greutate etc. Atunci, și metodele de salvare sunt mult mai agresive pentru pacient. ”Recomand femeilor să nu neglijeze sub nicio formă sănătatea. Să meargă la medic pentru controlul periodic, dacă nu la șase luni, măcar o dată pe an, dar și să asculte indicațiile”, a declarat profesorul.